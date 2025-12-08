Andrea Delogu ha svolto un'esibizione eroica nella puntata di sabato dello show "ballando con le stelle" ha difatti danzato pur stando poco bene a livello di salute.

Andrea Delogu è una delle presenze più apprezzate e supportate dell’edizione 2025 di Ballando, il pubblico la sostiene con forza e non si perde una sua esibizione poiché curioso di vedere come si è allenata e cosa ha appreso nei giorni precedenti la prova finale sul palco, tuttavia nella puntata di sabato c’è stato un dettaglio sfuggito a tanti.

Scopriamo cosa è successo.

La prova di Delogu sul palco

Andrea anche nella puntata di sabato non si è risparmiata ed ha eseguito un’esibizione esemplare accanto al ballerino Nikita Perotti, mostrando di essere notevolmente migliorata nel corso delle varie puntate.

Difatti la sua prova ha colpito i giudici che le hanno dato ottimi voti facendola avanzare direttamente alla puntata successiva, la certezza di non dover fare prova-ripescaggio è stata davvero apprezzata dalla conduttrice.

Aveva ballato con 38.7 di febbre

Al termine della prova Andrea Delogu era sparita lontano dalle telecamere, lasciando il ballerino Nikita Perotti da solo ad accogliere i giudizi dei giudici. Una scelta che non è stata compresa dai telespettatori.

La verità dietro la “sparizione” è arrivata l’indomani mattina attraverso un post su Instagram della stessa Delogu, riportato dal sito specializzato Caffeinamagazine.it

Nel post Delogu afferma di aver ballato con 38.7 di febbre e di essere corsa immediatamente a casa per curarsi. In una stories scrive “Ballando con le stelle. La febbre del sabato sera” citazione al famosissimo film ma in realtà chiaro riferimento alle sue precarie condizioni fisiche.