Fabio Fognini e Selvaggia Lucarelli, prosegue la querelle tra giudice e concorrente che sta infiammando l'edizione 2025 di "Ballando con le stelle".

La puntata di ieri di “Ballando con le stelle” ha regalato altri colpi di scena, l’interese del pubblico è andato su Fabio Fognini, l’ex tennista professionista sta partecipando a questa edizione come concorrente ed è stato ancora una volta pungolato dalla giuria al termine delle propria esibizione, in particolare da una giudice iconica del programma, vediamo cosa è successo.

Fabio Fognini, ancora sotto le critiche

Fabio Fognini è finito ancora nel mirino dei giudici che non hanno lesinato giudizi pesanti sul suo operato all’interno del programma e la sua involuzione nelle ultime esibizione.

Difatti il risultato dell’ultimo spettacolo è finito al centro delle accuse di Selvaggia Lucarelli che come sappiamo è una dei giudici più severi del programma.

Lucarelli come riportato da AdnKronos ha giudicato Fognini come un ballerino “ammoscito” rispetto agli inizi e di dirsi “delusa” da uno sportivo come lui.

“Vuoi litigare” la reazione del tennista è inaspettata

Pronta risposta di Fognini alle critiche di Lucarelli – “questa sera volevo fare il Fognini cazzuto” ma la giornalista l’ha incalzato nuovamente spiegando che ha alte potenzialità e dopo le prime puntate dove si è distinto ora sembra essersi adagiato.

Questo giudizio non è piaciuto all’ex tennista che le ha lanciato un invito diretto alla giudice – “Ti invito alle prove della prossima settimana, ti va?” Lucarelli ha accettato.

Chissà che vedendo il lavoro di Fabio in sala il giudizio di Lucarelli non possa cambiare drasticamente. La risposta arriverà solo sabato prossimo…