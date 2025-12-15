A Ballando con le Stelle di quest’anno a catturare il cuore del pubblico sono Andrea Delogu e Nikita Perotti: ecco le dichiarazioni dopo la puntata.

Tra colpi di scena sul palco e dichiarazioni sui social, Andrea Delogu torna a chiarire il rapporto con Nikita Perotti dopo le voci di presunta storia d’amore a Ballando con le Stelle. Tra ironia, malintesi e applausi del pubblico, la concorrente mette ordine ai rumors.

Andrea Delogu rassicura i fan: “L’influenza è passata”

Caterina Balivo ha aperto la puntata del 15 dicembre de La volta buona tornando su quanto accaduto sabato scorso in diretta su Ballando con le Stelle. La conduttrice ha affidato a Domenico Marocchi il compito di raccontare il clima dietro le quinte e raccogliere le reazioni dei concorrenti subito dopo le esibizioni, restituendo al pubblico un quadro più chiaro di una serata che aveva generato commenti e interpretazioni.

Durante il servizio, Andrea Delogu è intervenuta per aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute, dopo i giorni di febbre e influenza che avevano destato preoccupazione. Con il suo consueto tono ironico ha dichiarato: “Sono sopravvissuta ok? L’influenza è passata”, chiarendo così ogni dubbio e riportando l’attenzione sulla gara.

Andrea Delogu, la confessione dopo Ballando riguarda proprio Nikita: “Ho fatto un casino”

Delogu è finita anche al centro delle discussioni anche per il rapporto con Nikita Perotti, dopo un post sui social che aveva fatto sorgere dubbi tra i fan. La concorrente ha colto l’occasione a La volta buona per chiarire ogni equivoco, ammettendo un errore di comunicazione:

“Ho fatto casino. Mi rendo conto che avrei dovuto scrivere che non siamo insieme, ma che ci vogliamo un bene esagerato. Io ho solo voluto sottolineare la meraviglia della persona qui che è stata la mia fortuna in questo periodo. Gli ho detto: ‘Ho fatto un bel casino, ti ho rovinato la piazza?‘”.

Il ballerino, intervistato dallo stesso Marocchi, ha spiegato il motivo di alcune scelte durante la semifinale: “Ho pensato di fare tante prese, visto che siamo alla semifinale. Ho voluto osare e creare un qualcosa di diverso rispetto al solito”. La strategia ha funzionato: sia la giuria sia il pubblico hanno apprezzato l’esibizione, portando Delogu e Perotti direttamente in finale.