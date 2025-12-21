Finale di Ballando con le Stelle 2025: Francesca Fialdini e Andrea Delogu si Sfideranno!

La finale di Ballando con le Stelle ha presentato emozionanti colpi di scena e prestigiosi riconoscimenti, culminando con la vittoria di Andrea Delogu, che si è distinta come trionfatrice dell'evento.

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle ha vissuto il suo epilogo in un’atmosfera di grande attesa e emozione. Le coppie in gara hanno dato il massimo, ma alla fine sono stati Andrea Delogu e Nikita Perotti a conquistare il primo gradino del podio, superando avversari temibili come Francesca Fialdini e Giovanni Pernice.

Il percorso di Francesca Fialdini e Andrea Delogu

Francesca Fialdini, conosciuta per il suo programma Da Noi… A Ruota Libera, ha vissuto un percorso di alti e bassi, culminato nella finale dopo un’intensa serata di ripescaggio. La conduttrice ha scelto di affrontare Fabio Fognini, quarto in classifica, con la convinzione che “il primo posto si sfida con l’ultimo”. Questa strategia si è dimostrata vincente, con un netto 65% di preferenze a suo favore.

La sfida finale

Successivamente, Francesca ha affrontato Andrea Delogu, la quale, con una performance straordinaria, ha conquistato il 55% dei voti, aggiudicandosi il titolo di vincitrice. Il duello finale ha visto anche Barbara D’Urso e Fabio Fognini in un terzo posto a pari merito, mentre al quinto posto si sono classificati Filippo Magnini, Martina Colombari e Rosa Chemical, tutti con prestazioni degne di nota.

I premi speciali della serata

Oltre alla vittoria di Andrea Delogu, la finale ha riservato momenti di riconoscimento anche per le altre coppie. Tra i premi speciali, il Premio Aiello è andato a Rosa Chemical ed Erica Martinelli, per aver disputato il maggior numero di spareggi. Il Premio Paolo Rossi, che riconosce la generosità e l’evoluzione artistica, è stato assegnato a Martina Colombari e Luca Favilla, nonché a Fabio Fognini e Giada Lini. Infine, il Premio del Presidente di Giuria è stato conferito a Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, per la loro performance meritevole.

Un momento di riflessione

La stagione di quest’anno è stata segnata anche da momenti di grande emozione, come il dramma vissuto da Andrea Delogu, che ha dovuto affrontare la tragica scomparsa del fratello. Questo evento ha profondamente toccato la sua partecipazione allo show, ma la conduttrice ha dimostrato una sorprendente resilienza, riuscendo a tornare in pista e a conquistare il cuore del pubblico.

Le aspettative future

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si chiude con un bilancio positivo, tra emozioni, sfide e riconoscimenti. La conduttrice Milly Carlucci, sempre al timone dell’evento, ha saputo gestire una serata ricca di colpi di scena e momenti indimenticabili. Con l’addio di questa edizione, ci si interroga già su cosa riserverà il futuro per i prossimi talenti e per il pubblico affezionato a questo format di successo.