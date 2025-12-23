Barbara d’Urso è tornata in Rai dopo diversi decenni come concorrente del talent “Ballando con le stelle” nonostante abbia solamente sfiorato la vittoria il suo ingresso nella tv generalista ha fatto parlare, difatti per lei è in arrivo un’opportunità enorme in grado di rivalutare nuovamente verso l’alto la già brillante carriera nel piccolo schermo.

Festival di Sanremo 2026: iniziato il toto co-conduttrici

Mancano ancora più di due mesi all’inizio del Festival di Sanremo 2026 ma si parla già delle possibili spalle di Carlo Conti alla conduzione.

Il format è rimasto sempre lo stesso, il conduttore ne sceglierà una diversa per ogni serata della competizione, garantendo quindi un alternarsi di alto livello capace di abbinare il giusto mix tra divertimento e qualità artistica.

I nomi che circolano sono diversi, secondo Caffeinamagazine.it tramite AdnKronos uno dei nomi di spicco potrebbe essere Annalisa che quindi andrebbe per una sera alla conduzione, ruolo dove peraltro è già stata con ottimi risultati.

Non solo lei passerebbe da cantante a co-conduttrice, i rumors parlano anche di Clara e Gaia due cantanti che l’anno scorso erano in gara nella competizione.

Co-conduzione Sanremo 2026, la bomba Barbara d’Urso

Oltre ai nomi già citati fa eco quello di Barbara d’Urso che dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle è sempre più prossima a restare in Rai.

Stando a quanto scrive Caffeinamagazine.it tramite AdnKronos Barbara D’Urso potrebbe affiancare Carlo Conti nella conduzione di una delle serate del Festival di Sanremo 2026.

D’Urso sarebbe perfetta in quel ruolo avendo anni di esperienza alle spalle. Non solo lei da “Ballando” perché altre due donne papabili per il ruolo sarebbero Andrea Delogu e Francesca Fialdini.

La decisione definitiva è ancora lontana ma tutte queste possibilità portano l’interesse sulla competizione canora più famosa d’Italia e non potrebbe essere altrimenti.