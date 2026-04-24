D'Urso contro Mediaset: diritti d'autore, ospiti e la smentita di Fascino

D'Urso avvia una battaglia legale contro Mediaset: ecco cosa è emerso tra accuse, smentite e la mediazione fallita

La decisione di Barbara D’Urso di rivolgersi a un tribunale ha riacceso i riflettori su tensioni e contrasti all’interno dei palinsesti italiani. Dopo un percorso di mediazione che non ha portato a un accordo, la conduttrice ha depositato una denuncia contro Mediaset sostenendo, tra le altre cose, il mancato pagamento dei diritti d’autore per programmi che le sono stati attribuiti in oltre sedici anni di carriera e per il suo format Live – Non è la d’Urso.

In questo scenario si intrecciano claims legati al trattamento personale e alla gestione dei rapporti professionali.

La vicenda ha subito generato reazioni incrociate: l’azienda ha bollato le richieste come infondate, mentre la casa di produzione Fascino PGT ha negato in modo categorico l’esistenza di qualsiasi elenco di ospiti da approvare. Tra accuse, smentite e riferimenti a episodi passati, il contenzioso promette di chiarire punti che vanno oltre una semplice disputa economica e toccano la governance dei programmi televisivi.

I punti principali della denuncia

Nel cuore dell’azione legale ci sono rivendicazioni economiche e di rispetto professionale: la presunta omissione nel versamento dei compensi per i diritti d’autore, la richiesta di riconoscimento per il format di proprietà e la contestazione di un trattamento ritenuto non conforme al codice etico aziendale. La querela include anche eventi specifici che, secondo la ricostruzione di D’Urso, hanno contribuito a un clima di marginalizzazione, come la gestione di comunicazioni sui social e scelte editoriali che avrebbero penalizzato la sua immagine.

Diritti d’autore e valore del format

Una parte consistente della controversia verte sul tema dei diritti d’autore relativi ai programmi firmati dalla conduttrice e sul riconoscimento economico per Live – Non è la d’Urso. Gli avvocati della parte attrice sostengono che, nonostante l’apporto creativo e la paternità di format, non sarebbero stati corrisposti gli importi dovuti. Si tratta di una disputa che agita il rapporto tra creatori di contenuti e broadcaster, mettendo in luce la centralità degli accordi contrattuali e la necessità di chiarezza su titolarità e compensi.

Ospiti e la presunta clausola

Un elemento particolarmente eclatante riguarda l’accusa che la conduttrice dovesse far approvare gli ospiti delle sue trasmissioni a produzioni riconducibili a Maria De Filippi e a Silvia Toffanin. Su questo punto Fascino PGT ha risposto con una nota netta: «non esistono liste», negando qualsiasi ruolo di filtro o elenco preventivo. Le voci su una possibile esclusiva per i protagonisti di programmi come Uomini & Donne e Amici circolano da anni, ma non sono mai state confermate ufficialmente; resta comunque un tema che parla di controllo di mercato e di intrecci tra produzioni.

La reazione di Mediaset e il contesto aziendale

La replica ufficiale del gruppo è stata decisa e pubblica: l’azione legale è stata definita strumentale e le pretese di D’Urso «del tutto infondate», secondo il legale dell’azienda. Tra le argomentazioni di Mediaset c’è la ricostruzione del rapporto contrattuale e la versione dei fatti che porta a giustificare la fine della collaborazione, con riferimenti a proposte di rinnovo e a richieste della conduttrice ritenute incompatibili con il palinsesto. La disputa mette in luce anche le dinamiche interne alle scelte di programmazione e alle relazioni con i vertici aziendali.

Mediazione fallita e prospettive

Prima del ricorso giudiziario le parti avevano tentato la via della mediazione, obbligatoria per legge, senza riuscire a trovare un’intesa. Nel corso delle trattative era stata ipotizzata una possibile prosecuzione contrattuale, ma senza un progetto dettagliato che potesse evitare il rischio di una marginalizzazione professionale. Il fallimento di questo tentativo ha reso inevitabile il passaggio alle carte bollate, spostando ora la questione sul piano giudiziario dove saranno i magistrati a valutare le ragioni di entrambe le parti.

Impatto mediatico e futuri sviluppi

La vicenda ha avuto immediate ricadute sul piano narrativo e dell’immagine pubblica. La stessa Barbara D’Urso ha reagito sui social definendo alcune notizie «fanta-pretese» e promettendo che presto emergeranno le motivazioni reali della causa. Dal punto di vista professionale, la conduttrice ha anche valutato nuove strade, forte del ritorno di popolarità ottenuto partecipando a Ballando con le Stelle. Sul fronte aziendale, la disputa richiama alla memoria episodi passati, come il rilancio televisivo operato da Pier Silvio Berlusconi nel 2003, e apre un capitolo potenzialmente dirimente per il futuro dei rapporti tra autori, conduttori e broadcaster.

Per ora la palla passa ai giudici: il fascicolo conterrà le evidenze documentali e le argomentazioni legali che daranno concretezza alle accuse e alle smentite. Nel frattempo, tra note ufficiali e scambi pubblici, la controversia resta sotto osservazione e potrebbe influenzare non solo gli equilibri personali delle parti in causa ma anche il modo in cui vengono negoziati i diritti e gestiti i talenti in televisione.