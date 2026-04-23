Addio a Darrell Sheets, volto storico di ‘Affari al buio’: trovato morto a 67 anni

La morte di Darrell Sheets, celebre volto del reality “Affari al buio” (“Storage Wars”), ha scosso fan e colleghi del programma. L’ex protagonista della serie, noto come “The Gambler”, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in Arizona a 67 anni.

La carriera televisiva di Darrell Sheets e gli ultimi anni lontano dai riflettori

Nato il 13 maggio 1958 in California, Sheets era diventato uno dei protagonisti più riconoscibili di “Storage Wars”, il programma dedicato alle aste di depositi abbandonati, dove acquirenti professionisti fanno offerte senza sapere cosa contengano i magazzini. Dal 2010 al 2023 ha partecipato a 163 episodi, conquistando il pubblico con il soprannome di “The Gambler” e con uno stile deciso, competitivo e sempre orientato alla ricerca del grande affare.

In Italia il format è stato trasmesso soprattutto su DMAX.

Nel 2019 era stato colpito da un infarto che lo aveva costretto a rallentare drasticamente l’attività televisiva, anche dopo un intervento chirurgico. Successivamente aveva scelto una vita più tranquilla trasferendosi in Arizona, dove gestiva il negozio di antiquariato “Havasu Show Me Your Junk”, continuando a coltivare la sua passione per oggetti rari e collezionismo.

Secondo la biografia ufficiale del programma, lavorava nel settore delle aste di magazzini da oltre trent’anni, sempre alla ricerca di pezzi di valore tra opere d’arte e collezioni rare.

Era apparso anche in trasmissioni come “The Tonight Show with Jay Leno” e nello show di Rachael Ray.

Dopo la notizia della sua scomparsa, René Nezhoda, altro volto noto di “Storage Wars”, ha pubblicato un video su Instagram sostenendo che Sheets sia stato vittima di cyberbullismo e chiedendo che i responsabili vengano chiamati a risponderne. Secondo una testimonianza raccolta da TMZ, poche ore prima della morte Darrell appariva sereno e disponibile nel suo negozio di antiquariato: un testimone ha raccontato che era allegro e cordiale, rendendo la notizia della sua scomparsa “ancora più sconvolgente”.

Addio a Darrell Sheets, volto storico di ‘Affari al buio’: trovato morto a 67 anni

Darrell Sheets, volto storico del reality “Affari al buio” (“Storage Wars”), è morto a 67 anni nella sua casa di Lake Havasu City, in Arizona. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l’uomo sarebbe stato trovato con “quella che sembrava essere una ferita da arma da fuoco autoinflitta alla testa”, facendo ipotizzare un suicidio. Gli agenti del Dipartimento di Polizia di Lake Havasu City sarebbero intervenuti intorno alle 2 del mattino del 22 aprile, dopo la segnalazione di una persona deceduta, e una volta arrivati sul posto hanno constatato il decesso.

Il caso sarebbe stato affidato all’Unità Investigativa Criminale, che sta ancora svolgendo tutti gli accertamenti necessari per chiarire con certezza la dinamica dei fatti. La salma è stata trasferita presso l’ufficio del medico legale della contea di Mohave per ulteriori verifiche. In una nota riportata da Variety, la polizia avrebbe spiegato: “L’uomo è stato dichiarato morto sul posto” e “l’episodio resta sotto indagine e ulteriori informazioni saranno diffuse non appena disponibili”. Anche l’emittente A&E ha espresso il proprio cordoglio, dichiarando: “Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa di Darrell ‘The Gambler’ Sheets, un amato membro della nostra famiglia di ‘Storage Wars’”.