Merlino (MiC): “Festival musica classica nelle periferie per contrastare siccità culturale”

“Appoggiamo questo progetto anche da un punto di vista morale: la riqualificazione urbana, la grande cultura, l’illuminazione di zone periferiche in contesti che, soprattutto nel periodo estivo, possono vivere momenti di difficoltà. Tutto questo sulla scorta del piano Olivetti che ci vede impegnati nel valorizzare tutti quei luoghi che possono rischiare d’essere preda della siccità culturale, sotto l’indicazione del ministro Giuli”.

Lo ha dichiarato Emanuele Merlino, Capo della Segreteria Tecnica del Ministero della Cultura, a margine della presentazione del festival estivo di musica classica a Roma “La musica è una cosa meravigliosa” promosso dall’INPS e dalla Fondazione Roma.

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