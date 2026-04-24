In anteprima il video "Diverse Destinazioni" singolo di ZZOLA

Milano, 24 apr. (askanews) – In anteprima il video “Diverse Destinazioni”, il nuovo inedito di ZZOLA, brano introspettivo ed energico, disponibile in digitale (Milano Town Records/Distrokid).”Con questo singolo voglio trasmettere l’idea che la sofferenza sia una fase inevitabile e fondamentale, soprattutto quando si affronta una perdita. Tutti vorremmo essere felici per sempre, ma senza momenti difficili la felicità stessa non avrebbe valore.

È proprio attraverso il dolore che impariamo a capire davvero cosa conta. La canzone è nata negli ultimi mesi del 2025, come evoluzione naturale del mio precedente singolo “Bugiardo” – ci racconta ZZOLA – all’inizio ho fatto i conti con i miei errori, poi con il vuoto lasciato dalla perdita di una persona importante. Il titolo nasce proprio da questo percorso emotivo, da tutto quello che è rimasto dentro dopo.””Il video, girato a Milano, è molto minimal ed è nato da una mia idea – prosegue ZZOLA – interpreto me stesso con gli oggetti dei ricordi legati ad una storia importante che nello scorrere del video scompaiono uno alla volta lasciandomi solo.

con me stesso, nel finale.”ZZOLA, nome d’arte di Leonardo Cazzola nato il 4 giugno del 2006 a Pavia, insieme al suo Team, continua ad alimentare il suo progetto con nuove produzioni e cover di versioni che omaggiano artisti che lo ispirano da sempre e dopo i singoli “Viziata”, “Tiempo perdido” e “Bugiardo”, ritorna ad aprile 2026 con “Diverse Destinazioni”.