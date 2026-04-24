Il Grande Fratello VIP si appresta a vivere le battute finali di un’edizione 2026 che è stata ricchissima di colpi di scena e di cambiamenti inattesi che hanno tenuto incollato il pubblico sia negli appuntamenti in diretta che nelle varie strisce quotidiane proposte dalle reti Mediaset, anche se quello che vedremo domenica sarà incredibile.

Il post risposta a Sanchez, delirio da social

La nota showgirl è tornata a parlare di sé in termini politici, un aspetto che il pubblico non si sarebbe certamente aspettato ma che visto quanto sta accadendo nel mondo in un certo senso è risultato plausibile.

I media hanno dipinto la sua domanda – in termini politici – strana come è stato strano che il diretto interessato o il suo social media manager si sia messo a risponderle, ecco perché è quindi circolata l’idea che non avesse ricevuto risposta.

La diretta interessata ha però smentito i rumors, ha difatti svelato di aver ricevuto risposta alla sua domanda, ora non è chiaro se fosse direttamente il presidente Pedro Sanchez o il suo SMM ma comunque è stata ascoltata.

A questo proposito ha ammesso di aver scambiato commenti anche con Giorgia Meloni rispetto al no a Trump, che la trova d’accordo perchè egli è “un pericolo per tutti”.

Valeria Marini entrerà nella casa del GF VIP

Valeria Marini sta per tornare in un programma televisivo, dopo le incursioni a BellaMa’ di Pierluigi Diaco ha preso la decisione di accettare la proposta del Grande Fratello VIP.

Come riporta CaffeinaMagazine tramite il programma di Monica Setta “Storie al Bivio” la cui puntata andrà in onda prossimamente, Valeria Marini ha confessato in quell’occasione di aver detto sì al reality show.

“Ho deciso di vivere questa avventura con lo spirito sportivo e lo stesso entusiasmo di sempre” ha dichiarato, nella casa poi troverà diversi volti conosciuti, come le amiche Alessandra Mussolini e Adriana Volpe.

Tutti sono in attesa di domenica 26 aprile quando lascerà senza fiato i coinquilini, ancora all’oscuro dell’ingresso di “Valeriona” che potrebbe aprire a nuovi scenari e discussioni tra i concorrenti, riportando in auge il GF VIP nella sua fase più critica.