Ci siamo, domani sera, sabato 25 aprile 2026, andrà in onda la sesta puntata del Serale di Amici 25. La puntata, come saprete, è già stata registrata ieri: ecco tutte le anticipazioni.

Amici 25, le anticipazioni della puntata del 25 aprile 2026: gli ospiti

Domani sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la sesta puntata del Serale di Amici 25.

La puntata è già stata registrata e, grazie a SuperGuidaTv possiamo dirvi cosa succederà. Iniziamo con i giudici, avremo come sempre Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario e il giudice speciale Cristiano Malgioglio. Per quanto riguarda invece gli ospiti, oltre all’ospite speciale Alessandro Cattelan, spazio a due nomi importanti della musica italiana, ovvero Serena Brancale che con Delia canterà “Al mio paese“, ed Ermal Meta con “Stella stellina.” Luca Argentero e Luca Laurenti torneranno per una rivincita nel gioco di Cattelan, poi sul palco salirà anche Alessandro Siani, pronto a far divertire tutti.

Amici 25, le anticipazioni della puntata del 25 aprile 2026: sfide ed eliminati

Grandi ospiti come abbiamo visto alla sesta puntata del Serale di Amici 25, in onda domani sera, 25 aprile, in prima serata su Canale 5. Veniamo ora alle sfide:

Prima manche, Zerbi-Celentano Vs Peparini-Cuccarini: Alex Vs Nicola, vince quest’ultimo, Angie e Lorenzo Vs Emiliano, vincono i primi, Riccardo Vs Lorenzo, vince Riccardo; (alla fine delle manche avrebbe dovuto esserci una eliminazione diretta ma, visto che la D’Amario non è riuscita a scegliere tra Angie e Alex, si procede con una eliminazione provvisoria).

Zerbi-Celentano Vs Peparini-Cuccarini: Alex Vs Nicola, vince quest’ultimo, Angie e Lorenzo Vs Emiliano, vincono i primi, Riccardo Vs Lorenzo, vince Riccardo; (alla fine delle manche avrebbe dovuto esserci una eliminazione diretta ma, visto che la D’Amario non è riuscita a scegliere tra Angie e Alex, si procede con una eliminazione provvisoria). Seconda manche , Zerbi-Celentano Vs Lo-Pettinelli: Nicola Vs Alessio, vince il primo, Emiliano Vs Alessio, vince Alessio, Elena VS Alessio, vince quest’ultimo.

, Zerbi-Celentano Vs Lo-Pettinelli: Nicola Vs Alessio, vince il primo, Emiliano Vs Alessio, vince Alessio, Elena VS Alessio, vince quest’ultimo. Terza manche, Lo-Pettinello Vs Peparini-Cuccarini: Gard Vs Lorenzo, vince il primo, Alessio Vs Lorenzo vince Alessio.

Chi è stato eliminato? Al ballottaggio finale ci sono Alex, Lorenzo ed Elena. Uno di loro dovrà abbandonare il talent show.