Nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, Ermal Meta e Dardust scelgono di rileggere “Golden Hour”, portando all’Ariston un brano internazionale e contemporaneo. La loro esibizione nasce dall’idea di unire scrittura e produzione in una versione capace di parlare il linguaggio di oggi, mantenendo intatta l’emozione dell’originale ma arricchendola di nuove sfumature sonore.
Ermal Meta e Dardust: un sodalizio creativo tra scrittura e produzione
La sera del 27 febbraio, dedicata alle reinterpretazioni al Festival di Sanremo 2026, vedrà Ermal Meta condividere il palco del Teatro Ariston con Dardust per una rilettura di Golden Hour, brano del cantautore statunitense Jvke esploso a livello mondiale nel 2022 anche grazie alla spinta di TikTok. La scelta non nasce dal caso, ma dal desiderio di proporre qualcosa che parli il linguaggio dell’oggi: un pop internazionale, attuale, capace di attraversare confini e generazioni.
Ermal Meta ha spiegato: “Conosco Dardust da molto tempo e nonostante tutte le canzoni che abbiamo scritto, mi sorprendo ogni volta che ci ritroviamo. Sarà una grande emozione e spero che non mi scappi qualche risata: quando condividi un palco con qualcuno con cui hai vissuto tante cose, porti con te anche tutti quei ricordi”. L’intenzione è quella di offrire una versione che mantenga l’anima del pezzo originale, ma che venga filtrata attraverso la loro complicità artistica, aggiungendo nuove sfumature sonore ed emotive.
Serata cover Sanremo, perché Ermal Meta ha scelto “Golden Hour”: significato e testo
“L’unico che poteva completare quel quadro era lui”. Una sintonia che si riflette anche nel brano in gara, “Stella stellina”, caratterizzato da suggestioni mediorientali e dall’uso di strumenti come l’oud, capaci di costruire atmosfere intense e cinematografiche. Come ha raccontato a FqMagazine, con “Golden Hour” l’obiettivo cambia prospettiva ma non intenzione: costruire un momento capace di restare, trasformando una cover in un ricordo condiviso con il pubblico.
Golden Hour-Testo
It was just 2 lovers,
Sittin in the car
Listening to Blonde
Fallin for eachother
pink & orange skies,
Feelin super childish
No donald glover
Missed call from my mother
Like Where u at tonight
Got no alibi
I was all alone
With the love of my life
Shes got glitter for skin
My Radiant beam in the night
I don’t need no light
To see you shine
It’s your golden hour
You slow down time
In your golden hour
we were just two lovers
Feet up on the dash
Driving nowhere fast
Burnin through the summer
Radio on blast
make the moment last
She got solar power
Minutes feel like hours
She knew she was the baddest
Can u even imagine
fallin like I did
With the love of my life
She’s got glow on her face
A glorious look in her eyes
My angel of light
I was all alone with the love of my life
She’s got glitter for skin
My Radiant beam in the night
I don’t need no light
Golden Hour-Traduzione
Eravamo solo due innamorati
Seduti in macchina
Ascoltando della musica
Innamorandoci l’uno dell’altro
Cieli rosa e arancioni
Sentendoci un po’ sciocchi
Nessun Donald Glover
La chiamata persa di mia madre
Che chiedeva dove fossi
Non avevo scuse
Ero solo con lei
Con l’amore della mia vita
Lei ha la pelle scintillante
Il mio raggio di luce nella notte
Non ho bisogno di luci
Per vederla brillare
E’ il suo momento perfetto
Lei rallenta il tempo
Nel suo momento perfetto
Eravamo solo due innamorati
Con i piedi appoggiati sul cruscotto
Guidando senza meta
Bruciando l’estate
Con la radio a palla
Facciamo durare il momento
Lei è una forza della natura
I minuti sembrano ore
Sapeva di essere la migliore
Puoi immaginarlo
Innamorarsi come ho fatto io
Con l’amore della mia vita
Lei ha un bagliore sul viso
Uno sguardo felice negli occhi
Il mio angelo di luce
Ero solo con lei
Con l’amore della mia vita
Lei ha la pelle scintillante
Il mio raggio di luce nella notte
Non ho bisogno di luci
