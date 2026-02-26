Sanremo 2026, Ermal Meta e “Golden Hour”: testo e significato della cover...

Nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, Ermal Meta e Dardust scelgono di rileggere “Golden Hour”, portando all’Ariston un brano internazionale e contemporaneo. La loro esibizione nasce dall’idea di unire scrittura e produzione in una versione capace di parlare il linguaggio di oggi, mantenendo intatta l’emozione dell’originale ma arricchendola di nuove sfumature sonore.

Ermal Meta e Dardust: un sodalizio creativo tra scrittura e produzione

La sera del 27 febbraio, dedicata alle reinterpretazioni al Festival di Sanremo 2026, vedrà Ermal Meta condividere il palco del Teatro Ariston con Dardust per una rilettura di Golden Hour, brano del cantautore statunitense Jvke esploso a livello mondiale nel 2022 anche grazie alla spinta di TikTok. La scelta non nasce dal caso, ma dal desiderio di proporre qualcosa che parli il linguaggio dell’oggi: un pop internazionale, attuale, capace di attraversare confini e generazioni.

Ermal Meta ha spiegato: “Conosco Dardust da molto tempo e nonostante tutte le canzoni che abbiamo scritto, mi sorprendo ogni volta che ci ritroviamo. Sarà una grande emozione e spero che non mi scappi qualche risata: quando condividi un palco con qualcuno con cui hai vissuto tante cose, porti con te anche tutti quei ricordi”. L’intenzione è quella di offrire una versione che mantenga l’anima del pezzo originale, ma che venga filtrata attraverso la loro complicità artistica, aggiungendo nuove sfumature sonore ed emotive.

Serata cover Sanremo, perché Ermal Meta ha scelto “Golden Hour”: significato e testo

“L’unico che poteva completare quel quadro era lui”. Una sintonia che si riflette anche nel brano in gara, “Stella stellina”, caratterizzato da suggestioni mediorientali e dall’uso di strumenti come l’oud, capaci di costruire atmosfere intense e cinematografiche. Come ha raccontato a FqMagazine, con “Golden Hour” l’obiettivo cambia prospettiva ma non intenzione: costruire un momento capace di restare, trasformando una cover in un ricordo condiviso con il pubblico.

Golden Hour-Testo

It was just 2 lovers,

Sittin in the car

Listening to Blonde

Fallin for eachother

pink & orange skies,

Feelin super childish

No donald glover

Missed call from my mother

Like Where u at tonight

Got no alibi

I was all alone

With the love of my life

Shes got glitter for skin

My Radiant beam in the night

I don’t need no light

To see you shine

It’s your golden hour

You slow down time

In your golden hour

we were just two lovers

Feet up on the dash

Driving nowhere fast

Burnin through the summer

Radio on blast

make the moment last

She got solar power

Minutes feel like hours

She knew she was the baddest

Can u even imagine

fallin like I did

With the love of my life

She’s got glow on her face

A glorious look in her eyes

My angel of light

I was all alone with the love of my life

She’s got glitter for skin

My Radiant beam in the night

I don’t need no light

Golden Hour-Traduzione

Eravamo solo due innamorati

Seduti in macchina

Ascoltando della musica

Innamorandoci l’uno dell’altro

Cieli rosa e arancioni

Sentendoci un po’ sciocchi

Nessun Donald Glover

La chiamata persa di mia madre

Che chiedeva dove fossi

Non avevo scuse

Ero solo con lei

Con l’amore della mia vita

Lei ha la pelle scintillante

Il mio raggio di luce nella notte

Non ho bisogno di luci

Per vederla brillare

E’ il suo momento perfetto

Lei rallenta il tempo

Nel suo momento perfetto

Eravamo solo due innamorati

Con i piedi appoggiati sul cruscotto

Guidando senza meta

Bruciando l’estate

Con la radio a palla

Facciamo durare il momento

Lei è una forza della natura

I minuti sembrano ore

Sapeva di essere la migliore

Puoi immaginarlo

Innamorarsi come ho fatto io

Con l’amore della mia vita

Lei ha un bagliore sul viso

Uno sguardo felice negli occhi

Il mio angelo di luce

Ero solo con lei

Con l’amore della mia vita

Lei ha la pelle scintillante

Il mio raggio di luce nella notte

Non ho bisogno di luci