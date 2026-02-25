La cover di “Su di noi”: Dargen D’Amico, Pupo e Fabrizio Bosso reinventano un classico tra jazz e modernità a Sanremo 2026.

Sanremo 2026 si prepara a sorprendere con un incontro tra passato e presente nella serata delle cover: Dargen D’Amico, Pupo e il trombettista Fabrizio Bosso uniranno le forze per reinterpretare “Su di noi”, storico successo del 1980, trasformando un classico della canzone italiana in una performance contemporanea e originale.

Tra tradizione e attualità: la visione di Dargen D’Amico

La 76ª edizione del Festival di Sanremo si preannuncia ricca di colpi di scena, soprattutto nella serata dedicata alle cover. Dargen D’Amico salirà sul palco insieme a Pupo e al trombettista Fabrizio Bosso per reinterpretare “Su di noi”, celebre brano presentato da Pupo al 30° Festival nel 1980 e giunto al terzo posto. Firmata da Paolo Barabani, Donatella Milani e dallo stesso Pupo, la canzone è considerata un simbolo della musica leggera italiana, capace di attraversare generazioni mantenendo intatta la sua forza emotiva.

Pupo, che vanta sei partecipazioni al Festival e successi come “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri, definisce la collaborazione con Dargen come un incontro creativo: “Sono molto curioso, non so esattamente cosa abbia fatto Dargen, sto andando alle prove. Ma lui è un artista geniale“. Il trombettista Fabrizio Bosso aggiungerà un tocco jazz raffinato, già apprezzato sul palco dell’Ariston in diverse edizioni al fianco di artisti come Raphael Gualazzi e Nina Zilli.

Serata cover Sanremo, perché Dargen D’Amico ha scelto “Su di noi”: significato e testo

Per Dargen D’Amico, questa sarà la terza volta in gara a Sanremo, dopo “Dove si balla” nel 2022 e “Onda alta” nel 2024, e il cantautore milanese proporrà anche l’inedito “Ai ai”. A proposito della cover con Pupo, spiega: “Si tratta più di un duetto che di una cover… Ed era Pupo“. L’intento è rileggere il classico in chiave contemporanea, con possibili riferimenti sociali e attuali: “È possibile che il testo venga riletto con uno sguardo sul sociale e sull’attualità – ha aggiunto Pupo – mentre Fabrizio Bosso porterà un tocco di grande eleganza musicale“.

Dargen sottolinea il valore della musica come strumento di speranza, lontano da ogni strumentalizzazione: “La musica deve avere la possibilità di andare oltre la strumentalizzazione“. Un mix di pop, jazz e sensibilità contemporanea promette di trasformare un evergreen in una performance originale e sorprendente.

Su di noi

Su di noi

Ci avresti scommesso tu

Su di noi

Mi vendi un sorriso tu

Se lo vuoi

Cantare, sognare, sperare così

Su di noi

Gli amici dicevano, “No, vedrai

È tutto sbagliato”

Su di noi

Nemmeno una nuvola

Su di noi

L’amore è una favola

Su di noi

Se tu vuoi volare

Lontano dal mondo, portati dal vento

Non chiedermi dove si va

Noi due respirando lo stesso momento

Poi fare l’amore qua e là

Mi stavi vicino e non mi accorgevo

Di quanto importante eri tu

Adesso ci siamo

Fai presto, ti amo

Non perdere un attimo in più

Su di noi

Nemmeno una nuvola

Su di noi

L’amore è una favola

Su di noi

Se tu vuoi volare

Su di noi

Ancora una volta, dai

Su di noi

Se tu vuoi volare

Ti porto lontano, nei campi di grano

Che nascono dentro di me

Nei sogni proibiti di due innamorati

Nel posto più bello che c’è

Lontano dal mondo, portati dal vento

Respira la tua libertà

Giocare un momento, poi corrersi incontro

Per fare l’amore qua e là

Su di noi

Nemmeno una nuvola

Su di noi

L’amore è una favola

Su di noi

Se tu vuoi volare

Mi stavi vicino e non mi accorgevo

Di quanto importante eri tu

Adesso ci siamo

Fai presto, ti amo

Non perdere un attimo in più

Su di noi

Ancora una volta, dai

Su di noi

Di te non mi stanco mai

Su di noi

Ancora una volta, dai

Su di noi

Di te non mi stanco mai

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai

Noi, solo noi

Su di noi, solo noi

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai

Noi, solo noi

Su di noi, solo noi

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai