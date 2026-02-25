Sanremo 2026 si prepara a sorprendere con un incontro tra passato e presente nella serata delle cover: Dargen D’Amico, Pupo e il trombettista Fabrizio Bosso uniranno le forze per reinterpretare “Su di noi”, storico successo del 1980, trasformando un classico della canzone italiana in una performance contemporanea e originale.
Tra tradizione e attualità: la visione di Dargen D’Amico
La 76ª edizione del Festival di Sanremo si preannuncia ricca di colpi di scena, soprattutto nella serata dedicata alle cover. Dargen D’Amico salirà sul palco insieme a Pupo e al trombettista Fabrizio Bosso per reinterpretare “Su di noi”, celebre brano presentato da Pupo al 30° Festival nel 1980 e giunto al terzo posto. Firmata da Paolo Barabani, Donatella Milani e dallo stesso Pupo, la canzone è considerata un simbolo della musica leggera italiana, capace di attraversare generazioni mantenendo intatta la sua forza emotiva.
Pupo, che vanta sei partecipazioni al Festival e successi come “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri, definisce la collaborazione con Dargen come un incontro creativo: “Sono molto curioso, non so esattamente cosa abbia fatto Dargen, sto andando alle prove. Ma lui è un artista geniale“. Il trombettista Fabrizio Bosso aggiungerà un tocco jazz raffinato, già apprezzato sul palco dell’Ariston in diverse edizioni al fianco di artisti come Raphael Gualazzi e Nina Zilli.
Serata cover Sanremo, perché Dargen D’Amico ha scelto “Su di noi”: significato e testo
Per Dargen D’Amico, questa sarà la terza volta in gara a Sanremo, dopo “Dove si balla” nel 2022 e “Onda alta” nel 2024, e il cantautore milanese proporrà anche l’inedito “Ai ai”. A proposito della cover con Pupo, spiega: “Si tratta più di un duetto che di una cover… Ed era Pupo“. L’intento è rileggere il classico in chiave contemporanea, con possibili riferimenti sociali e attuali: “È possibile che il testo venga riletto con uno sguardo sul sociale e sull’attualità – ha aggiunto Pupo – mentre Fabrizio Bosso porterà un tocco di grande eleganza musicale“.
Dargen sottolinea il valore della musica come strumento di speranza, lontano da ogni strumentalizzazione: “La musica deve avere la possibilità di andare oltre la strumentalizzazione“. Un mix di pop, jazz e sensibilità contemporanea promette di trasformare un evergreen in una performance originale e sorprendente.
Su di noi
Su di noi
Ci avresti scommesso tu
Su di noi
Mi vendi un sorriso tu
Se lo vuoi
Cantare, sognare, sperare così
Su di noi
Gli amici dicevano, “No, vedrai
È tutto sbagliato”
Su di noi
Nemmeno una nuvola
Su di noi
L’amore è una favola
Su di noi
Se tu vuoi volare
Lontano dal mondo, portati dal vento
Non chiedermi dove si va
Noi due respirando lo stesso momento
Poi fare l’amore qua e là
Mi stavi vicino e non mi accorgevo
Di quanto importante eri tu
Adesso ci siamo
Fai presto, ti amo
Non perdere un attimo in più
Su di noi
Nemmeno una nuvola
Su di noi
L’amore è una favola
Su di noi
Se tu vuoi volare
Su di noi
Ancora una volta, dai
Su di noi
Se tu vuoi volare
Ti porto lontano, nei campi di grano
Che nascono dentro di me
Nei sogni proibiti di due innamorati
Nel posto più bello che c’è
Lontano dal mondo, portati dal vento
Respira la tua libertà
Giocare un momento, poi corrersi incontro
Per fare l’amore qua e là
Su di noi
Nemmeno una nuvola
Su di noi
L’amore è una favola
Su di noi
Se tu vuoi volare
Mi stavi vicino e non mi accorgevo
Di quanto importante eri tu
Adesso ci siamo
Fai presto, ti amo
Non perdere un attimo in più
Su di noi
Ancora una volta, dai
Su di noi
Di te non mi stanco mai
Su di noi
Ancora una volta, dai
Su di noi
Di te non mi stanco mai
Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai
Noi, solo noi
Su di noi, solo noi
Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai
Noi, solo noi
Su di noi, solo noi
Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai
Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai
Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai
Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai