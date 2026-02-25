Chiello con ‘Mi sono innamorato di te’ nella serata delle cover: un’interpretazione personale tra emozione e cura dell’arrangiamento.

Il Festival di Sanremo 2026 segna il debutto di Chiello come concorrente in gara con “Ti penso sempre”, un brano che racchiude la sua cifra artistica: voce originale, testi profondi e un equilibrio tra cantautorato e sonorità contemporanee. Per la serata delle cover ha scelto “Mi sono innamorato di te”, un classico di Luigi Tenco, che avrebbe dovuto eseguire con Morgan.

Negli ultimi giorni, però, qualcosa è cambiato.

Sanremo 2026: l’ascesa artistica di Chiello

Chiello, all’anagrafe Rocco Modello, nato nel 1999 a Venosa in Basilicata, è capace di muoversi tra trap, indie pop e cantautorato. Ha iniziato a comporre musica intorno ai dodici anni, influenzato da un mix eclettico che va da Fabri Fibra a Nirvana, fino ai cantautori italiani Luigi Tenco e Gino Paoli.

Il percorso discografico di Chiello inizia nel 2021 con il singolo “Quanto ti vorrei”, prodotto da Shablo, che anticipa l’album d’esordio Oceano Paradiso. Il successo del singolo lo porta sul palco di X Factor 2021 e nei principali eventi musicali italiani, dai TIM Summer Hits ai TIM Music Awards all’Arena di Verona, accompagnati dal suo primo tour ufficiale. Seguono gli album Mela marcia (2023) e Scarabocchi (2025), mentre nel febbraio 2025 Chiello si esibisce all’Ariston come ospite di Rose Villain nella serata delle cover, interpretando “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti.

Serata cover Sanremo, perché Chiello ha scelto “Mi sono innamorato di te”: significato e testo

Per la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, Chiello debutta come concorrente in gara con il brano “Mi sono innamorato di te”, accompagnato al pianoforte da Saverio Cigarini, che lo affianca anche nella realizzazione dell’arrangiamento.

Il cantautore ha spiegato la decisione di procedere senza Morgan, inizialmente annunciato come suo partner per il duetto di una cover di Luigi Tenco: “Ho deciso io… non si è creata l’alchimia artistica”, ha dichiarato in conferenza stampa, aggiungendo: “Non voglio fare queste polemiche… sembra un po’ come quando finisce una storia con la fidanzata: ti ho lasciato io, non è vero non mi hai lasciato tu… Questa cosa non mi interessa”.

Morgan aveva invece descritto il suo passo indietro, non più presente sul palco ma dietro le quinte, come un gesto di generosità: “Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover, e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce. Di un’unica anima. E di un solo cuore”, spiegando che il suo ruolo sarebbe stato tecnico, dietro le quinte, per valorizzare pienamente il talento del giovane artista.

La scelta del brano riflette la sensibilità di Chiello verso testi intimisti e melodie profonde, coerenti con il suo percorso artistico, che combina autenticità e capacità interpretativa: un brano scelto per esprimere un’“unicità di voce e anima”, come sottolineato dallo stesso Morgan.

Mi sono innamorato di te

Mi sono innamorato di te

Perché non avevo niente da fare

Il giorno volevo qualcuno da incontrare

La notte volevo qualcosa da sognare

Mi sono innamorato di te

Perché non potevo più stare solo

Il giorno volevo parlare dei miei sogni

La notte parlare d’amore

Ed ora che avrei mille cose da fare

Io sento i miei sogni svanire

Ma non so più pensare

A nient’altro che a te

Mi sono innamorato di te

E adesso non so neppur io cosa fare

Il giorno mi pento d’averti incontrata

La notte ti vengo a cercare