Sanremo 2026 si prepara ad accogliere una ventata di energia femminile e rock. Le Bambole di Pezza, prima band tutta al femminile tra i Big, portano sul palco del Teatro Ariston il loro brano “Resta con me”, mentre la serata delle cover diventa un ponte tra generazioni grazie al duetto con Cristina D’Avena su “Occhi di gatto”.

Un incontro tra forza, femminismo e nostalgia pop destinato a lasciare il segno.

Bambole di Pezza: un debutto rock tutto al femminile sul palco dell’Ariston

Le Bambole di Pezza, formazione composta da Martina “Cleo” Ungarerelli, Caterina “Kaj” Dolci, Lisa “Morgana Blue” Cerri, Federica “Xina” Rossi e Daniela “Dani” Piccirillo, si preparano a scrivere una pagina storica al Festival di Sanremo 2026. Per la prima volta una band interamente femminile sale tra i Big con il brano “Resta con me”, un pezzo che mescola chitarre graffianti e melodie pop, capace di raccontare forza, vulnerabilità e connessione. Come dichiarano le stesse artiste, “Il nostro obiettivo è anche fare rete tra donne e cambiare il panorama main stream dei generi, speriamo che le chitarre di questo pezzo possano aumentare in futuro e che torni sempre di più il rock”.

Serata cover Sanremo, perché le Bambole di Pezza hanno scelto “Occhi di gatto”: significato e testo

La serata delle cover promette scintille grazie all’incontro tra le Bambole di Pezza e Cristina D’Avena, che interpreteranno insieme “Occhi di gatto”, una delle sigle più amate dei cartoni animati. La band racconta: “Ci sarà una sorpresa, renderemo Cristina D’Avena ancora più iconica, siamo davvero felici di lavorare con lei”. Per l’artista, questo ritorno sul palco dell’Ariston è speciale: già protagonista nel 2016 e nel 2019, torna ora con una sigla che attraversa le generazioni e continua a vivere nel cuore di chi è cresciuto con quelle melodie.

L’incontro tra il rock deciso delle Bambole di Pezza e la dolcezza pop di Cristina D’Avena crea un ponte tra mondi apparentemente lontani, celebrando un dialogo tra stili e età diverse, capace di trasformare la serata delle cover in uno dei momenti più attesi del Festival.

Occhi di gatto

Tre ragazze bellissime

tre sorelle furbissime

son tre ladre abilissime

molto sveglie agilissime

Con astuzia e perizia

ed unendo sempre un poco di furbizia

riescon sempre a fuggire

e nel nulla sparire

E’ questo il nome del trio compatto

son tre sorelle che han fatto un patto.

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

Ecco ha colpito la’, di soppiatto

fuggendo poi con un agile scatto

Occhi di gatto un altro colpo è stato fatto.

Tre fanciulle sveltissime

tre tipette esilissime

son tre ladre abilissime

dolci ma modernissime

Senza forza ne violenza

poiché fanno sempre tutto con prudenza

sono pronte a rubare

solo cose assai rare

E’ questo il nome del trio compatto

son tre sorelle che han fatto un patto.

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

Ecco ha colpito là, di soppiatto

fuggendo poi con un agile scatto

Occhi di gatto un altro colpo è stato fatto!

E’ questo il nome del trio compatto

son tre sorelle che han fatto un patto.

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

Ecco ha colpito là, di soppiatto

fuggendo poi con un agile scatto