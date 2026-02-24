Venerdì 27 febbraio 2026 andrà in scena, dal Teatro Ariston, la quarta serata del Festival di Sanremo, ovvero la serata delle cover, dove i 30 Big in gara si esibiranno in una canzone famosa con altri big della musica italiana e non solo. Arisa ha scelto di cantare “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia, con il coro del Teatro Regio di Parma.

Ma, come mai la cantautrice genovese ha scelto proprio questo pezzo?

Questa sera, martedì 24 febbraio 2026, avrà inizio la 76esima edizione del Festival di Sanremo. 30 i Big che vedremo alternarsi sul palco dell’Ariston con l’obiettivo di aggiudicarsi la vittoria finale. Tra loro Arisa, con “Magica Favola“. La cantautrice genovese è pronta a tornare sul palco dopo la vittoria con il brano “Sincerità” (categoria Nuove Proposte) nel 2009, e con “La Notte” nel 2019. Per la serata delle cover, che andrà in scena venerdì, Arisa ha scelto “Quello che le donne non dicono“, scritta da Enrico Ruggeri e interpretata da Fiorella Mannoia, che Arisa canterà assieme al coro del Teatro Regio di Parma. Ma, come mai ha scelto proprio questa canzone? Lo spiega lei stessa a Vanity Fair: “è una canzone che descrive le donne come esseri umani: né martiri né femministe radicali; mi fa pensare, piuttosto, a mia madre e mia sorella, gente che si fa il mazzo dalla mattina alla sera, che combatte.”

Serata cover Sanremo, Arisa sceglie “Quello che le donne non dicono”: significato e testo

Come visto Arisa, per la serata cover di Sanremo 2026, ha scelto “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia (scritta da Enrico Ruggeri). Una canzone che parla delle donne, del loro istinto e della loro capacità di adattarsi. Della loro capacità di esserci sempre, di sopportare le difficoltà, di amare e sognare nonostante le frustrazioni e le insicurezze. Ecco il testo:

Ci fanno compagnia certe lettere d’amore

Parole che restano con noi

E non andiamo via

Ma nascondiamo del dolore

Che scivola, lo sentiremo poi

Abbiamo troppa fantasia

E se diciamo una bugia

È una mancata verità che prima o poi succederà

Cambia il vento, ma noi no

E se ci trasformiamo un po’

È per la voglia di piacere a chi c’è già

O potrà arrivare a stare con noi

Siamo così, è difficile spiegare

Certe giornate amare, lascia stare

Tanto ci potrai trovare qui

Con le nostre notti bianche

Ma non saremo stanche neanche quando

Ti diremo ancora un altro sì (Sì)

In fretta vanno via della giornate senza fine

Silenzi, che familiarità

E lasciano una scia le frasi da bambine

Che tornano, ma chi le ascolterà

E dalle macchine per noi

I complimenti del playboy

Ma non li sentiamo più

Se c’è chi non ce li fa più

Cambia il vento, ma noi no

E se ci confondiamo un po’

È per la voglia di capire

Chi non riesce più a parlare

Ancora con noi

Siamo così, dolcemente complicate

Sempre più emozionate, delicate

Ma potrai trovarci ancora qui

Nelle sere tempestose

Portaci delle rose, nuove cose

E ti diremo ancora un altro sì

È difficile spiegare

Certe giornate amare, lascia stare

Tanto ci potrai trovare qui

Con le nostre notti bianche

Ma non saremo stanche neanche quando

Ti diremo ancora un altro sì (Sì)

Sì