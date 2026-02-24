Venerdì 27 febbraio 2026 andrà in scena, dal Teatro Ariston, la quarta serata del Festival di Sanremo, ovvero la serata delle cover, dove i 30 Big in gara si esibiranno in una canzone famosa con altri big della musica italiana e non solo. Arisa ha scelto di cantare “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia, con il coro del Teatro Regio di Parma.
Ma, come mai la cantautrice genovese ha scelto proprio questo pezzo?
Serata cover Sanremo, perché Arisa ha scelto “Quello che le donne non dicono”?
Questa sera, martedì 24 febbraio 2026, avrà inizio la 76esima edizione del Festival di Sanremo. 30 i Big che vedremo alternarsi sul palco dell’Ariston con l’obiettivo di aggiudicarsi la vittoria finale. Tra loro Arisa, con “Magica Favola“. La cantautrice genovese è pronta a tornare sul palco dopo la vittoria con il brano “Sincerità” (categoria Nuove Proposte) nel 2009, e con “La Notte” nel 2019. Per la serata delle cover, che andrà in scena venerdì, Arisa ha scelto “Quello che le donne non dicono“, scritta da Enrico Ruggeri e interpretata da Fiorella Mannoia, che Arisa canterà assieme al coro del Teatro Regio di Parma. Ma, come mai ha scelto proprio questa canzone? Lo spiega lei stessa a Vanity Fair: “è una canzone che descrive le donne come esseri umani: né martiri né femministe radicali; mi fa pensare, piuttosto, a mia madre e mia sorella, gente che si fa il mazzo dalla mattina alla sera, che combatte.”
Serata cover Sanremo, Arisa sceglie “Quello che le donne non dicono”: significato e testo
Come visto Arisa, per la serata cover di Sanremo 2026, ha scelto “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia (scritta da Enrico Ruggeri). Una canzone che parla delle donne, del loro istinto e della loro capacità di adattarsi. Della loro capacità di esserci sempre, di sopportare le difficoltà, di amare e sognare nonostante le frustrazioni e le insicurezze. Ecco il testo:
Ci fanno compagnia certe lettere d’amore
Parole che restano con noi
E non andiamo via
Ma nascondiamo del dolore
Che scivola, lo sentiremo poi
Abbiamo troppa fantasia
E se diciamo una bugia
È una mancata verità che prima o poi succederà
Cambia il vento, ma noi no
E se ci trasformiamo un po’
È per la voglia di piacere a chi c’è già
O potrà arrivare a stare con noi
Siamo così, è difficile spiegare
Certe giornate amare, lascia stare
Tanto ci potrai trovare qui
Con le nostre notti bianche
Ma non saremo stanche neanche quando
Ti diremo ancora un altro sì (Sì)
In fretta vanno via della giornate senza fine
Silenzi, che familiarità
E lasciano una scia le frasi da bambine
Che tornano, ma chi le ascolterà
E dalle macchine per noi
I complimenti del playboy
Ma non li sentiamo più
Se c’è chi non ce li fa più
Cambia il vento, ma noi no
E se ci confondiamo un po’
È per la voglia di capire
Chi non riesce più a parlare
Ancora con noi
Siamo così, dolcemente complicate
Sempre più emozionate, delicate
Ma potrai trovarci ancora qui
Nelle sere tempestose
Portaci delle rose, nuove cose
E ti diremo ancora un altro sì
È difficile spiegare
Certe giornate amare, lascia stare
Tanto ci potrai trovare qui
Con le nostre notti bianche
Ma non saremo stanche neanche quando
Ti diremo ancora un altro sì (Sì)
Sì