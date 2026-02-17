Magica favola di Arisa a Sanremo 2026: testo e significato della canzone. Ecco tutti i dettagli e cosa sapere.

Il testo di Magica favola di Arisa si sviluppa come un racconto autobiografico che attraversa le diverse età della vita, trasformando ricordi ed emozioni in immagini poetiche. Presentata al Festival di Sanremo, la canzone unisce dimensione intima e slancio universale, alternando nostalgia e consapevolezza. Il significato del brano ruota attorno all’evoluzione dell’amore: dall’innocenza dei giochi infantili alla scoperta della passione, fino alla maturità che porta a cercare equilibrio e pace interiore.

Il ritorno all’Ariston di Arisa e i nuovi progetti

Con Magica favola, Arisa torna sul palco del Teatro Ariston a cinque anni dalla precedente partecipazione. Nella sua storia sanremese figurano trionfi importanti: la vittoria tra le Nuove Proposte con Sincerità nel 2009 e il successo tra i Big con Controvento nel 2014. Nel corso delle varie edizioni ha presentato anche brani come La notte, Guardando il cielo, Mi sento bene e Potevi fare di più, costruendo un percorso artistico coerente e riconoscibile.

Parallelamente all’impegno sanremese, l’artista ha annunciato l’uscita del nuovo album Foto mosse. In primavera porterà la sua musica dal vivo con due concerti evento: il 22 maggio al Teatro Brancaccio e il 29 maggio al Teatro Lirico di Milano.

Magica Favola, testo e significato della canzone di Arisa di Sanremo 2026

Il nuovo brano di Arisa per la 76ª edizione del Festival di Sanremo si presenta come un racconto personale che attraversa le stagioni della vita: dall’infanzia trascorsa a fantasticare con le bambole fino alla scoperta dei sentimenti, dalla maturità artistica al desiderio di quiete interiore.

Magica favola assume così i contorni di una confessione in musica, sospesa tra memoria e consapevolezza. Il ritornello, dal sapore fiabesco e sognante — «C’era una volta l’oceano, io navigavo con te» — diventa il simbolo di un amore che non è solo romantico, ma universale, capace di includere affetti familiari, crescita personale e riconciliazione con se stessi.

La cantante ha spiegato, come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, che il brano rappresenta un punto di svolta: “È una canzone divisa tra due momenti, il presente e il passato. Per tutta la vita mi sono concentrata sulla sofferenza amorosa, sullo struggimento per relazioni sbagliate. Ma adesso vedo tutto con occhi diversi: l’amore è qualcosa di universale e non ho più intenzione di dedicare tempo a ciò che non mi somiglia“.

L’artista definisce la canzone “un caldo abbraccio a me stessa e al pubblico che mi ha accompagnato per tutti questi anni“, sottolineando il valore di un percorso che oggi guarda alla serenità più che al tormento.

Per la serata delle cover interpreterà Quello che le donne non dicono, brano legato a una femminilità autentica che lei stessa descrive come quella delle “donne comuni”, capaci di affrontare la realtà senza smettere di sentire. Guardando al futuro, Arisa non esclude nemmeno l’eventualità dell’Eurovision Song Contest, con il desiderio di portare la propria visione artistica oltre i confini nazionali.

Magica favola

di R. Pippa – M. Cantagalli – G. Anastasi – C. Frigerio

F. Dalè – M. Cantagalli

Ed. Warner Chappell Music Italiana/Pipshow/Giuro

A dieci anni insieme alle mie bambole giocavo con l’amore

A quattordici anni il primo bacio nelle mani avevo un fiore

Con l’adolescenza io ho capito che cos’era la passione

Che non c’entra con il cuore, si confonde col dolore

Se finisse il mondo in questo istante fumerei una sigaretta

Metterei un vestito eccezionale sembrerei una principessa

Chiamerei mio padre solamente per ridirgli che mi manca

Forse sono solo stanca

Fuori già si è fatta l’alba

C’era una volta l’oceano

Io navigavo con te

C’era la luna nel cielo

Una notte che non ho paura nemmeno di me

A trent’anni tutti mi dicevano che bella la tua voce

A quaranta voglio solamente ritrovare un po’ di pace

Che mi piacerebbe ritornare tra le braccia di mia madre

Mentre un’altra stella cade

Nel romantico disordine

C’era una volta l’oceano

Io navigavo con te

C’era la luna nel cielo

Una notte che non ho paura nemmeno di me

C’era una volta il mistero

Ti innamoravi di me

Non c’era il bianco né il nero

Ma l’arcobaleno più bello che c’è

Io mi perdo tra le onde

Con il sole che piano si accende

E il passato diventa presente

La bambina ritorna innocente

Chiudi gli occhi amore

O ti presto gli occhiali da sole

Che per oggi la vita è una piccola magica favola

C’era una volta l’oceano

Io navigavo con te

Non c’è più bianco né nero

Ma l’arcobaleno più grande che c’è

C’è l’arcobaleno qui dentro di me