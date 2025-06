Dopo un periodo da single, ecco che per Arisa è tornato l’amore! La cantante infatti è nuovamente fidanzata ma, con chi? Chi è l’uomo che le ha rubato il cuore?

Arisa: la rottura con Walter Ricci

Solamente qualche mese parlavamo della fine della storia d’amore tra la cantante Arisa e il musicista napoletano Walter Ricci.

La coppia è stata insieme per circa un anno, mostrandosi molto affiatata. Nell’ultimo periodo però le cose erano cambiate, fino alla rottura. In una intervista, Ricci aveva dichiarato che: “con lei è finita, vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere. Io sono in un momento importante e non voglio perdermi una virgola di quel che sto vivendo. Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente.” Ad Arisa queste parole non erano piaciute, tanto che aveva detto a persone a lei vicine: “il mio ex fidanzato si era innamorato del mio personaggio. Era invaghito di Arisa, non di Rosalba.”

Arisa ha un nuovo fidanzato: chi è l’uomo che le ha rubato il cuore?

Come abbiamo visto, Arisa e Walter Ricci si sono lasciati qualche mese fa. La cantante pare però aver ritrovato il sorriso e l’amore ma, con chi? Ebbene sì, colpi di scena! Proprio con Walter Ricci! Secondo quando riportato dal Settimanale Oggi, i due sarebbero volati insieme a Sharm El Sheik: “tra i due è riscoppiata più forte che mai la passione e sembrano superate le antiche incomprensioni”, spiega Alberto Dandolo nella rubrica “I buoni, i belli, i cattivi”.