La cantante ha scelto di cambiare il suo look per il ritorno sul palco dell'Ariston: ecco che cosa ha indossato

Ha preso parte più volte al Festival di Sanremo vincendolo ben due volte una delle quali come Big e, la precedente, tra le Nuove Proposte. Si tratta di Arisa che ha partecipato, questa volta per duettare con un Big, anche alla quarta serata della settantacinquesima edizione della kermesse canora. Presentandosi con un look tutto nuovo che è stato immediatamente notato dal pubblico seduto in teatro all’Ariston e dai telespettatori.

Arisa con un nuovo look al Festival di Sanremo

Nella serata dei duetti Arisa ha cantato insieme ad Irama esibendosi in una performance di coppia sul brano Say Something di Christina Aguilera. Per l’occasione la cantante che tutti ricordano per la frangetta ed i capelli corti oltre che il rossetto di un rosso acceso e i grandi occhiali per il suo esordio sul palco dell’Ariston, ha trasformato nuovamente il suo aspetto. Arisa ha indossato un abito da sera molto elegante abbinato anche ad un paio di guanti ma, ed è questo dettaglio quello che più è stato notato, ha trasformato anche la sua acconciatura optando per capelli lunghissimi e neri.

Un look total black che è stato molto apprezzato sui social. Del resto la cantante ama modificare spesso acconciatura e ha avuto capelli lunghi ma anche cortissimi. Lo stesso vale per il suo modo di vestire, molto cambiato rispetto a quello di alcuni anni fa. E, scherzando, a Carlo Conti ha detto: “Fammi i complimenti per la parrucca”.