Durante la seconda serata, Tony Effe aveva previsto di indossare una collana Tiffany HardWear in oro giallo da 71mila euro, già mostrata sui suoi social come parte del look scelto per la performance. Tuttavia, poco prima di salire sul palco, lo staff del Festival gli ha chiesto di rimuoverla, in quanto il design era troppo distintivo e facilmente riconducibile al noto marchio. Stasera, durante la serata dei duetti, la collana d’oro indossata dal trapper non è passata inosservata.

Sanremo 2025: Tony Effe sfoggia una collana di lusso sul palco dei duetti

I due cantanti, saliti sul palco, non sono passati inosservati agli occhi dei più curiosi. Nelle ultime ore, il trapper aveva “minacciato” il conduttore nel caso gli venissero tolti i gioielli, come accaduto nella puntata precedente. Tuttavia, questa sera non è stato così: Tony Effe è apparso con una collana che sembra essere di grande valore. Presente anche la collana tanto discussa nelle scorse ore: invece di metterla al collo l’ha attaccata ai pantaloni.

“Se stasera mi levano i gioielli sali tu a cantare”, aveva scritto sui social, rivolgendosi a Carlo Conti.

Tutto il resto è noia, scelto da Tony Effe e Noemi per la serata delle cover, è il celebre brano di Franco Califano, pubblicato nell’omonimo album del 1977. Un pezzo inserito da Rolling Stone nella lista dei 100 migliori dischi italiani di sempre.

Tony Effe e la collana da 71mila euro

Nella puntata di ieri sera, il cantante indossava una grande catena in oro giallo di Tiffany&Co, caratterizzata da maglie ampie con sfumature in oro giallo. Questo gioiello è uno degli emblemi della maison, ispirato al celebre bracciale del 1962 realizzato con maglie industriali.

Un pezzo simbolo di Tiffany, facilmente riconoscibile, dal valore di 71 mila euro.