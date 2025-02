Sanremo 2025, Tony Effe furioso dopo l’esibizione: “Mi hanno tolto la collana”

Il rapper: "Per me Sanremo finisce qui"

Tony Effe furioso dopo la sua esibizione a Sanremo 2025, il motivo? Gli hanno fatto togliere la collana prima di salire sul palco.

Il rapper Tony Effe , dopo la sua esibizione durante la terza serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo, è stato intervistato da Ema Stokholma e Gino Castaldo a Rai Radio 2. Il rapper è apparso subito furioso, ha infatti rivelato di essere arrabbiatissimo perché gli hanno fatto togliere la collana prima di salire sul palco dell’Ariston. Ma ecco le sue parole: “sono arrabbiato. Perché? Mi hanno fatto togliere la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono inca****o.” Ospite poi di Alessandro Cattelan al Dopofestival, Tony Effe è tornato sull’argomento, mostrandosi ancora molto arrabbiato: “Come sto? Finito. Per me Sanremo è finito oggi, fine.” Cattelan è poi riuscito a far calmare il rapper.

Tony Effe: quanto costa la collana che non ha potuto indossare a Sanremo 2025?

Come abbiamo appena visto, Tony Effe è andato su tutte le furie perché gli hanno fatto togliere la collana prima di salire sul palco per la sua esibizione. Ma, di che collana si tratta? Quanto costa? Si tratta di una maxi catena in oro gialla firmata Tiffany&Co, della collezione HardWear. Si tratta di un gioiello simbolo della Maison che online viene venduto a 71mila euro. La collana era sicuramente riconoscibile anche se non aveva loghi in vista ma, visto quello che è accaduto con John Travolta lo scorso anno, si è preferito evitare qualche altro inconveniente simile.