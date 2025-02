Il Festival di Sanremo 2025 si conferma un fenomeno transgenerazionale che va ben oltre la musica. L’iconico palco dell’Ariston continua a essere il punto d’incontro tra tradizione e innovazione, coinvolgendo tanto i nostalgici quanto i giovani della Generazione Z, che trasformano l’evento in un vortice di contenuti social.

Classifica brani Sanremo 2025 Spotify: Tony Effe e Rose Villain dominano gli ascolti mensili

Uno studio condotto da Preply ha analizzato gli ascolti mensili su Spotify degli artisti in gara, rivelando dati interessanti sul loro seguito. Tony Effe emerge come il re dello streaming con oltre 4,3 milioni di ascoltatori mensili, seguito da Rose Villain con 3,9 milioni e, a sorpresa, da Olly con 3,3 milioni di ascoltatori.

La classifica vede poi due nomi di spicco: Elodie e Achille Lauro completano la top 5, confermando il loro solido seguito. Nella fascia centrale spiccano artisti come Fedez e Irama, mentre i Coma_Cose mantengono salda la loro presa sul pubblico più giovane. Veterani come Brunori Sas e Giorgia dimostrano di saper attraversare le generazioni, mentre Clara si rivela una delle sorprese con 1,4 milioni di ascoltatori, superando nomi affermati del calibro di Francesco Gabbani e Noemi.

Classifica brani Sanremo 2025 Spotify: i successi più ascoltati, da “Italodisco” a “Mediterranea”

Sul fronte dei brani più ascoltati, “Italodisco” dei The Kolors domina con 175 milioni di streaming, seguito da “Mediterranea” di Irama (128 milioni) e “Angelina Jolie” di Bresh (111 milioni). È interessante notare come molti dei successi in classifica siano stati lanciati proprio dal palco di Sanremo, confermando il ruolo cruciale del Festival nel panorama musicale italiano.

La parte bassa della classifica brani di Sanremo 2025vede icone come Massimo Ranieri e Marcella Bella, il cui pubblico risulta meno attivo sulle piattaforme di streaming, insieme a giovani promesse come Joan Thiele, Lucio Corsi e Sarah Toscano. Chiudono la classifica Simone Cristicchi, già vincitore del Festival, e la newcomer Serena Brancale.

Questi dati non solo fotografano il presente della musica italiana, ma raccontano anche come Sanremo continui a essere un potente catalizzatore per il successo degli artisti, capace di lanciare nuovi talenti e confermare big affermati nell’era dello streaming.