Tony Effe ha stupito molti con il suo look in occasione della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 11 febbraio. Al suo debutto sul palco dell’Ariston, Nicolò Rapisarda, questo il suo vero nome, ha scelto un completo Gucci bianco, un contrasto netto con la sua consueta immagine da bad boy.

Tony Effe a Sanremo, il motivo dietro la scelta di nascondere i suoi tatuaggi

Ma ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione non è stato tanto il suo abbigliamento quanto un dettaglio particolare: la quasi totale assenza di tatuaggi, a partire da “1991”, il suo anno di nascita, solitamente visibile sul collo.

Tony Effe, che è noto per i numerosi tatuaggi sul volto, come il “Dark” sul sopracciglio destro (un omaggio alla Dark Polo Gang), la croce latina sullo zigomo sinistro e la scritta “sweet” sulla fronte, è apparso senza nessuno di questi segni distintivi. La sorpresa è stata tanta, e la ragione di questa scelta è stata poi chiarita dallo stesso artista.

Intervistato dal Tg1, Tony ha spiegato di aver usato il trucco per creare un look più pulito e presentarsi al pubblico con un aspetto diverso: «Mi sono tolto tutti i tatuaggi per presentarmi come mamma m’ha fatto, come si dice a Roma. Non era un altro Tony Effe, ero sempre io, però più pulito». Nessuna volontà di rinnegare la sua immagine, quindi, ma semplicemente un espediente scenico pensato per un debutto diverso sul palco di Rai1.

Questa scelta di Tony Effe ha suscitato curiosità anche per il messaggio che potrebbe nascondere dietro. Il rapper, che ha costruito la sua immagine sullo stile ribelle e provocatorio, ha deciso di presentarsi al Festival con un aspetto più “pulito” e sobrio, un modo per cambiare pelle e, forse, offrire al pubblico un lato più intimo e personale. L’idea di nascondere i suoi tatuaggi, simboli distintivi di una carriera e di una vita che non ha mai nascosto, ha fatto nascere numerose speculazioni: è solo un trucco per la tv o un passo verso una nuova fase della sua carriera? In ogni caso, Tony ha ribadito di non voler rinunciare alla sua immagine da “bad boy”, ma di aver scelto solo di mostrarne una versione inedita, come a voler dire che anche sotto l’involucro star del trapper c’è sempre un lato umano. Un gesto che, al di là dell’apparenza, ha mostrato la volontà di giocare con le aspettative del pubblico e, forse, di riscrivere un po’ la sua stessa storia.