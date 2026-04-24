Tensione alle stelle nel corso del programma radiofonico in onda su Radio 24 e condotto da Giuseppe Cruciani.

Tensione alle stelle a “La Zanzara“, il noto programma radiofonico in onda su Radio 24 e condotto da Gianluca Cruciani. Ecco che cosa è successo.

La Zanzara, rissa in diretta: ecco cosa è successo

Secondo quanto si legge su Lanotiziadelgiorno, tensione alle stelle nel corso della puntata di “La Zanzara“, il celebre programma radiofonico in onda dal lunedì al venerdì su Radio 24 e condotto da Giuseppe Cruciani con la collaborazione di Davide Parenzo.

Insulti, spinte e momenti di alta tensione avrebbero lasciato senza parola gli stessi conduttori.

La Zanzara, shock in diretta

“Scene che ricordano più una rissa da strada che un confronto televisivo e radiofonico“, è quanto leggiamo su Lanotiziadelgiorno in riferimento alla presunta rissa scoppiata durante la puntata di “La Zanzara“, sotto gli occhi increduli di coloro che stavano seguendo in quel momento il celebre programma radiofonico.

Solo alla fine, da quando si legge, emergerebbe l’identità del protagonista di questo episodio, ovvero il tiktoker di origini ghanesi Mimmo Blaze il quale, tra l’altro, è noto per le sue posizioni sopra le righe. Le sue apparizioni al programma condotto da Cruciani avevano infatti già fatto discutere anche in passato.

Insomma, a “La Zanzara” ci si può sempre aspettare di tutto.