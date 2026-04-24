Perché Macron dice che Stati Uniti, Cina e Russia sono contro l'unità europea

Perché Macron dice che Stati Uniti, Cina e Russia sono contro l'unità europea

Emmanuel Macron lancia un appello all'unità europea e rinnova l'impegno bilaterale con la Grecia mentre mette in guardia su rapporti tesi con Stati Uniti, Cina e Russia

Il 24 aprile 2026 il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato un monito netto: è il momento per l’Europa di assumere un atteggiamento più deciso per proteggere i propri interessi. Le osservazioni sono emerse nel contesto di un dibattito con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, organizzato dal quotidiano Kathimerini ad Atene, e fanno eco a un incontro informale dei leader Ue tenutosi il 23 aprile 2026 a Cipro.

Secondo Macron, Stati Uniti, Cina e Russia sono ora «dead against» gli interessi europei, una formula che invita a non sottovalutare la portata della sfida geopolitica.

Con questa affermazione il presidente francese mira a stimolare una risposta collettiva: servono maggiore fiducia e un’agenda concreta da parte degli Stati membri. L’appello non intende escludere la cooperazione con Washington quando possibile, ma sottolinea la necessità che l’Unione Europea agisca con autonomia strategica.

Macron ha inoltre segnalato che le tensioni con gli Stati Uniti potrebbero protrarsi oltre l’attuale presidenza americana, definendo questa dinamica come una tendenza storica che richiede adeguamenti politici e militari sul suolo europeo.

Motivazioni e contesto del messaggio

Il nucleo del ragionamento di Macron si basa su una constatazione geopolitica: le grandi potenze stanno adottando posizioni che, in più di un’occasione, si pongono in contrasto con le priorità europee.

Per il presidente francese, questa fase rappresenta un’opportunità affinché l’Europa ridefinisca le proprie priorità e rafforzi strumenti comuni di difesa, politica estera ed economica. L’uso del termine «dead against» ha l’obiettivo di svegliare i governi continentali e di spingerli a progettare un’agenda condivisa, che vada oltre le reazioni episodiche e costruisca resilienza strategica a lungo termine.

Prezupposti storici e analisi delle relazioni transatlantiche

Macron ha distinto tra il primo e il secondo mandato dell’attuale presidente degli Stati Uniti, ricordando che dopo la prima esperienza molti in Europa considerarono le tensioni come un’anomalia passeggera. Oggi, assicurava, la percezione è cambiata: dopo anni di confronti e divergenze, molte capitali europee riconoscono la necessità di ripensare le alleanze tradizionali. In questo quadro, la cooperazione con gli Stati Uniti rimane possibile su temi specifici grazie a valori comuni e legami storici, ma non è più ritenuta sufficiente per garantire la tutela degli interessi europei senza un maggiore protagonismo continentale.

Implicazioni pratiche per l’Europa

Le parole di Macron richiamano all’azione in vari ambiti: dalla difesa comune alla politica estera, passando per la protezione economica e la gestione delle crisi. L’idea è che l’Unione debba dotarsi di strumenti operativi efficaci per rispondere a pressioni esterne e per difendere catene di approvvigionamento, tecnologie critiche e infrastrutture sensibili. In sintesi, si tratta di trasformare una diagnosi strategica in un piano politico coerente: investimenti mirati, coordinamento diplomatico e capacità di intervento rapido in caso di emergenze.

Strumenti di rafforzamento

Tra le soluzioni prospettate figurano il consolidamento di meccanismi di cooperazione militare, la definizione di norme comuni su tecnologie sensibili e l’espansione di forme di solidarietà economica in situazioni di shock esterni. Macron suggerisce anche di ampliare il dialogo intraeuropeo su temi come la sicurezza energetica e la protezione dei dati, per non ritrovarsi impreparati di fronte a pressioni diplomatiche o commerciali provenienti da Stati terzi come la Cina o la Russia.

Il rinnovo del patto tra Francia e Grecia

Atene ha ricevuto Macron per una visita legata al rinnovo di un patto di sicurezza bilaterale siglato originariamente nel 2026. L’accordo, rinnovato il 24 aprile 2026, mantiene la clausola di mutua difesa e consolida impegni economici quali l’acquisto da parte della Grecia di almeno €3 miliardi in nave da guerra francesi. La rinnovata intesa avrà durata quinquennale con rinnovo automatico e amplia le aree di cooperazione includendo politica estera, protezione civile ed economie di scala per progetti comuni.

Significato politico e strategico

Il rinnovo del patto rappresenta un esempio pratico dell’approccio voluto da Macron: creare alleanze bilaterali solide che possano essere integrate in una più ampia strategia europea. L’intesa con la Grecia funziona sia come deterrente regionale sia come laboratorio per soluzioni operative condivise, dimostrando come accordi tra Stati membri possano sostenere l’obiettivo più ambizioso di una autonomia strategica europea.

In conclusione, il messaggio del 23 e 24 aprile 2026 è duplice: da un lato l’invito a non sottovalutare le pressioni esterne esercitate da grandi potenze; dall’altro la proposta concreta di rafforzare legami bilaterali e strumenti comuni per trasformare l’Europa in un soggetto capace di difendere i propri interessi, politica estera ed economica, in un mondo sempre più competitivo.