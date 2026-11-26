La musica internazionale piange la scomparsa di Andy Taylor, storico chitarrista dei Duran Duran, morto a 65 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore alla prostata metastatico. Il musicista, protagonista del successo mondiale della band britannica tra gli anni Ottanta e Duemila, si è spento nella sua casa londinese.

La carriera con i Duran Duran e i successi che hanno segnato gli anni Ottanta

Nato il 16 febbraio 1961 a Cullercoats, nel Northumberland, Andy Taylor aveva iniziato a suonare la chitarra a soli 11 anni. Entrato nei Duran Duran nell’aprile 1980, quando aveva 19 anni, contribuì a definire il sound della formazione britannica durante il periodo di maggiore popolarità. La sua chitarra accompagnò i primi tre album del gruppo, pubblicati tra il 1981 e il 1983, e alcuni dei brani più conosciuti, tra cui Girls on Film, Save a Prayer, The Chauffeur e Union of the Snake.

Il successo proseguì con canzoni come The Wild Boys, New Moon on Monday e Come Undone. La popolarità della band, legata anche all’ascesa di MTV e al movimento dei New Romantics, raggiunse un ulteriore traguardo con la colonna sonora del film di James Bond Bersaglio mobile e l’esibizione al Live Aid del 1985.

Nel corso della sua carriera con il gruppo, Taylor visse anche momenti di tensione legati a divergenze artistiche e personali.

Nel 1986 lasciò la formazione per dedicarsi ad altri progetti, tra cui i Power Station, fondati insieme a John Taylor, Tony Thompson e Robert Palmer. Avviò anche un percorso solista, pubblicando l’album Thunder e collaborando con diversi artisti, tra cui Rod Stewart. Dopo una prima reunion, tornò nei Duran Duran nel 2001, partecipando alla realizzazione di Astronaut (2004), prima di abbandonare nuovamente il gruppo nel 2006. Negli anni successivi si dedicò alla scrittura, pubblicando l’autobiografia Wild Boy: My Life in Duran Duran nel 2008, e tornò a lavorare nella musica, collaborando anche con i Reef.

Andy Taylor, morto a 65 anni l’ex chitarrista dei Duran Duran: da anni lottava contro un tumore

È morto a 65 anni Andy Taylor, storico chitarrista dei Duran Duran, protagonista di una stagione musicale che ha segnato gli anni Ottanta e Duemila. L’artista si è spento lunedì 23 novembre 2026 nella sua abitazione di Londra, circondato dai familiari. La notizia è stata comunicata soltanto oggi dalla famiglia e dalla band. Nel 2018 gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata metastatico al quarto stadio, una malattia di cui aveva parlato pubblicamente quattro anni più tardi, in occasione dell’ingresso del gruppo nella Rock and Roll Hall of Fame. Nonostante le condizioni di salute, aveva continuato ad affrontare la malattia con determinazione, senza perdere il legame con la musica e con i suoi affetti.

In una dichiarazione condivisa con Variety, la famiglia lo ha ricordato non soltanto per il talento musicale, ma soprattutto per il ruolo che ricopriva nella vita privata: «Per il mondo, Andy era un chitarrista brillante, ma per noi era il marito più meraviglioso, un padre affettuoso e il nonno più orgoglioso». Nel messaggio viene sottolineato quanto gli affetti fossero importanti per lui: «Era la roccia della nostra famiglia». La moglie Tracey ha inoltre ricordato la forza con cui aveva affrontato la malattia, spiegando che «non ha mai smesso di lottare, fino all’ultimo istante, senza mai perdere il suo amore per la vita».

Anche i Duran Duran hanno voluto rendergli omaggio, ripercorrendo il contributo decisivo dato alla storia della formazione: «Andy era presente fin dall’inizio della nostra storia». I componenti del gruppo hanno ricordato come il suo arrivo a Birmingham, con una chitarra e una fiducia incrollabile nel progetto, avesse portato «un fuoco e una spavalderia indelebili» nella loro musica. Nonostante le incomprensioni e le separazioni degli anni passati, il rapporto con i compagni si era ricomposto sul piano umano. In occasione dell’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2022, Taylor aveva infatti voluto mettere da parte ogni dissapore, dichiarando di non provare «nessun rancore», ma soltanto «puro amore e rispetto per tutto ciò che abbiamo scritto, registrato e realizzato insieme». Lascia la moglie Tracey e i quattro figli Andrew, Isabelle, Bethany e Georgina.

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