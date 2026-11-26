Il maltempo torna a colpire la Campania, dove l’allerta meteo arancione ha spinto numerosi sindaci a disporre la chiusura delle scuole per giovedì 26 novembre. Le intense precipitazioni, accompagnate da forti raffiche di vento e possibili mareggiate, fanno temere allagamenti e dissesti idrogeologici. Stop alle lezioni a Napoli, Salerno e in diversi Comuni delle rispettive province: ecco dove gli istituti resteranno chiusi e quali altre misure sono state adottate per tutelare la popolazione.

Smottamento a Chiaiano e collegamenti marittimi sospesi: le altre criticità in Italia

Le conseguenze delle precipitazioni si sono già manifestate in alcune zone della regione. A Chiaiano, nella periferia nord di Napoli, si è verificato uno smottamento di materiale piroclastico lungo una strada privata che conduce a un complesso residenziale composto da circa 30 abitazioni.

Inizialmente il passaggio era stato interdetto, impedendo temporaneamente alle famiglie di raggiungere le proprie case. Dopo le verifiche effettuate durante una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, è stato accertato che gli immobili erano comunque accessibili attraverso un ingresso secondario e i residenti hanno potuto fare rientro. I vigili del fuoco interverranno con un mezzo speciale per rimuovere i detriti e ripristinare il transito lungo l’accesso principale.

Particolare attenzione è rivolta anche a Ischia e Procida, dove le condizioni del mare hanno reso necessaria, per alcune ore, la sospensione dei collegamenti veloci. In vista del peggioramento meteorologico, i sindaci delle due isole hanno disposto la chiusura delle scuole, dei parchi, dei giardini pubblici e dei cimiteri.

Il maltempo interessa anche altre regioni italiane: per giovedì 26 novembre la Protezione civile ha diramato l’allerta arancione per rischio idraulico in alcuni settori della Campania e del Molise, mentre il codice giallo per temporali riguarda Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Toscana e Umbria. In Veneto, invece, l’attenzione è concentrata sulle Dolomiti, dove sono possibili valanghe sui passi montani e lungo le strade in quota. In Toscana resta attiva fino alle 16 di giovedì l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore, estesa a diversi bacini regionali. Le condizioni più perturbate sono attese ancora lungo il versante tirrenico, con piogge, vento e mareggiate.

Maltempo in Campania e l’allerta arancione

La nuova ondata di maltempo che sta interessando la Campania ha spinto numerose amministrazioni locali a disporre la chiusura delle scuole per giovedì 26 novembre. La Protezione civile regionale ha infatti innalzato il livello di allerta da giallo ad arancione in sei delle otto aree in cui è suddiviso il territorio, con validità dalle 14 di mercoledì 25 novembre alle 14 di giovedì 26. Sono attese precipitazioni intense, temporali, forti raffiche di vento e possibili mareggiate lungo le coste. Sotto osservazione anche il rischio di allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide di fango.

L’allerta arancione interessa gran parte della regione, mentre in Alta Irpinia, Sannio e Tanagro resta il codice giallo. Nel capoluogo campano il sindaco ha disposto la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado. Il provvedimento riguarda anche parchi, spiagge pubbliche e alcuni impianti sportivi, oltre alla chiusura al pubblico del Maschio Angioino.

Scuole chiuse a Napoli, Salerno e provincia: l’elenco dei Comuni interessati

Le misure precauzionali coinvolgono numerosi centri della Città metropolitana di Napoli, tra cui Afragola, Bacoli, Castellammare di Stabia, Ercolano, Giugliano in Campania, Ischia, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Pozzuoli, Procida, Quarto, Serrara Fontana, Sorrento e Torre del Greco. In alcuni territori la sospensione delle lezioni è accompagnata dalla chiusura di altri spazi pubblici. A Torre del Greco resteranno inaccessibili anche il cimitero, i parchi e i giardini comunali, mentre a Piano di Sorrento lo stop riguarda Villa Fondi e la biblioteca. A Pozzuoli è stato inoltre raccomandato di limitare gli spostamenti allo stretto necessario, evitando sottopassi, locali interrati, aree esposte al rischio di frane e tratti costieri interessati dalle mareggiate. Anche Salerno ha disposto la chiusura degli istituti pubblici, privati e paritari di ogni ordine e grado, compresi asili nido e micronidi. In provincia le lezioni sono sospese a Casaletto Spartano, Sapri e Vibonati, mentre a Sapri il provvedimento comprende anche cimitero, parchi e giardini pubblici. Stop alle attività didattiche anche a Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Roccapiemonte, dove sono state adottate ulteriori misure di sicurezza.

Nel Beneventano le ordinanze interessano Dugenta, Limatola e Frasso Telesino. A Dugenta la sospensione riguarda anche le attività educative negli asili nido. Al momento non risultano confermate analoghe chiusure in provincia di Caserta e Avellino, ma la situazione potrebbe evolvere nelle prossime ore. Le decisioni restano affidate ai singoli sindaci, chiamati a valutare le condizioni di sicurezza dei rispettivi territori.