È stato arrestato il presunto responsabile della rapina costata la vita ad Adalgisa Lariccia, la pensionata di 92 anni morta dopo essere stata strattonata e fatta cadere sull’asfalto durante uno scippo a Torino. A otto giorni dall’aggressione avvenuta in via Schina, i carabinieri hanno individuato un uomo di 50 anni, marocchino accusato di rapina e omicidio preterintenzionale.

Le strappa la collanina, lei cade e batte la testa: arrestato per la morte di Adalgisa Lariccia

Come riportato da Torino Today, a otto giorni dalla morte di Adalgisa Lariccia, la pensionata di 92 anni deceduta dopo essere stata aggredita per strada a Torino, i carabinieri hanno individuato e arrestato il presunto responsabile. Il fermo è scattato nella serata di martedì 24 novembre 2026, al termine di un’indagine condotta dai militari della Compagnia Torino San Carlo e del Nucleo investigativo del Comando provinciale.

Stando alle indiscrezioni della testata locale, si tratterebbe di Abdelatif Benaabid, 50 anni, di nazionalità marocchina, gravemente indiziato di essere l’autore dello scippo avvenuto il 16 novembre in via Schina. Nei suoi confronti sono state formulate le accuse di rapina e omicidio preterintenzionale.

La ricostruzione degli investigatori ha permesso di chiarire la dinamica dell’aggressione: l’uomo, arrivato in bicicletta, avrebbe affiancato l’anziana mentre passeggiava sul marciapiede insieme alla nuora, strappandole la borsetta e la collanina e facendole perdere l’equilibrio.

La donna era caduta rovinosamente sull’asfalto, riportando un grave trauma cranico. Immediata la richiesta di aiuto da parte della nuora, mentre alcuni passanti si erano fermati per prestare soccorso. Trasportata dal 118 all’ospedale Maria Vittoria, la 92enne era morta poco dopo, nella stessa giornata.

Scoperto dalle telecamere, tenta di allontanarsi da Torino: marocchino arrestato a Venaria Reale

Per risalire all’identità del sospettato, i carabinieri hanno dovuto ricostruire i suoi spostamenti partendo da un’area in cui la presenza di sistemi di videosorveglianza era limitata. Gli investigatori hanno quindi esaminato numerose registrazioni raccolte in diversi punti di Torino, riuscendo progressivamente a individuare il quartiere Barriera di Milano, dove il 50enne risiedeva. Da quel momento sono iniziati controlli, appostamenti e pedinamenti per seguirne i movimenti.

Secondo quanto ricostruito da Torino Today, l’uomo, probabilmente intuendo di essere finito sotto osservazione, avrebbe cercato di allontanarsi dalla zona e cambiare nascondiglio. Il tentativo, tuttavia, non gli ha permesso di sottrarsi alle ricerche: è stato rintracciato e bloccato a Venaria Reale, dove si trovava grazie all’aiuto di un conoscente. Dopo l’arresto, il 50enne avrebbe scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere durante le domande del magistrato.