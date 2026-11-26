Il caso di Garlasco continua a regalare elementi importanti che potrebbero far propendere su un indagato piuttosto che un altro, il tutto in attesa dell’appuntamento più atteso, l’udienza preliminare, in programma a febbraio. La situazione si arrichisce di situazioni che permettono a chi segue con brama questa vicenda di comprendere qualcosa di più sul principale indagato, vale a dire Andrea Sempio.

Andrea Sempio, l’avvocata lo difende: “li guardo anche io ad Halloween ma non sono assassina”

In difesa di Andrea Sempio è intervenuto il suo avvocato, Angela Taccia che ha giudicato quanto emerso nel programma come un elemento non probante rispetto al caso di Garlasco, quantomeno a stabilire che Sempio possa essere definito un assassino.

“Li guardo anche io ad Halloween eppure non sono un’assassina“, questo il commento di Taccia che, da un lato difende il proprio assistito, come logico visto il ruolo che ricopre, ma dall’alto invita a valutare l’elemento emerso per quello che è ovvero un qualcosa di scollegato rispetto al caso.

Eppure quanto giunto agli occhi di chi si occupa di trattare il caso viene giudicato come fatto considerevole per tracciare il profilo di Sempio, comprenderne tratti definiti disturbanti che potrebbero averlo fatto agire.

Andrea Sempio, nel caso di Garlasco entra un video trovato sul suo hard disk

Nel corso dell’ultima puntata del programma tv “verità nascoste” condotto da Milo Infante, il conduttore prima analizza testualmente il contenuto di un video trovato nell’hard disk di Sempio e poi lo mostra ai telespettatori.

Nel video, come riporta LiberoQuotidiano, si vede un uomo che avvicina un secchio ad una ragazza sdraiata per terra, vicino a lei una pozza di sangue e con una tenaglia le strappa le unghie e le butta nel secchio. L’inquadratura si sposta su una mano insanguinata e poi, sempre l’uomo prova a strapparle il piercing dall’ombelico ma non lo strappa, strappa invece il septum che aveva al naso. Segue infine un primo piano con il viso sporco del sangue proveniente dal naso.

Si tratta di una scena di un film horror che Andrea Sempio ha guardato e che ha salvato sul proprio drive. Forse però l’elemento più preoccupante è un altro video, fatto da Sempio riprendendosi in quella che sembra essere la sua camera, appare giovane e spiega apertamente come diventare predatore e come ottenere ciò che si vuole da una donna.

Il video è stato giudicato come “inquietante e grave” da Pietro Colapico, uno degli ospiti in studio durante la puntata.