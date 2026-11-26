(Adnkronos) - Donald Trump non esclude la possibilità di concedere la grazia presidenziale a Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, tornato alla guida del gruppo questa settimana dopo le dimissioni annunciate all'inizio del mese. "È sempre un'opzione, immagino, ma non credo che sarà ne...

(Adnkronos) – Donald Trump non esclude la possibilità di concedere la grazia presidenziale a Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, tornato alla guida del gruppo questa settimana dopo le dimissioni annunciate all’inizio del mese. “È sempre un’opzione, immagino, ma non credo che sarà necessaria”, ha dichiarato il presidente americano in un’intervista al New York Post.

Trump ha quindi invitato Huang a non avvalersi del quinto emendamento della Costituzione americana, che tutela dal rischio di autoincriminazione.

“Non credo debba avvalersi del quinto emendamento. Penso che sia una storia interessante per la gente”, ha affermato il presidente. “Voglio che dica semplicemente la verità. I suoi avvocati dovranno consigliarlo, ma ho sempre ritenuto che fosse una persona corretta al 100% e molto intelligente”, ha aggiunto.

Trump e il procuratore generale Todd Blanche hanno escluso che vi siano prove di una minaccia alla sicurezza nazionale americana rappresentata da Huang.

Il suo ritorno al vertice di Nvidia ha tuttavia suscitato preoccupazioni sia tra i democratici sia tra i repubblicani al Congresso, anche per il ruolo svolto dall’amministrazione nella vicenda. Huang dovrà rispondere alle domande dei parlamentari il primo dicembre, nel corso di un’audizione a porte chiuse davanti a tre commissioni della Camera, e il 3 dicembre in un’audizione pubblica davanti alla Commissione bancaria del Senato.

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