Due persone sono state arrestate e altre tre denunciate in Campania nell’ambito di un’indagine sulla detenzione e diffusione di materiale pedopornografico attraverso internet. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno. Gli arrestati, entrambi residenti nella provincia di Salerno, sono stati fermati in flagranza dopo che le perquisizioni nelle abitazioni degli indagati hanno permesso di trovare dispositivi informatici utilizzati per scambiare materiale illegale.

Le indagini sono partite nel gennaio 2026 e hanno richiesto un’attività sotto copertura, durante la quale gli investigatori sono riusciti a entrare in contesti online particolarmente difficili da monitorare. Le piattaforme individuate venivano utilizzate per condividere migliaia di file contenenti immagini e video di abusi sessuali su minori.

Pedopornografia online: le indagini sotto copertura e le piattaforme online

L’inchiesta è stata portata avanti dagli agenti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Salerno. Gli investigatori hanno lavorato sotto copertura, infiltrandosi in ambienti criminali online caratterizzati da sistemi di protezione particolarmente sofisticati, progettati per rendere difficile l’identificazione degli utenti.

Grazie a questa attività, la Polizia è riuscita a individuare diverse piattaforme utilizzate per la diffusione e lo scambio di migliaia di file pedopornografici.

Gli agenti hanno poi avviato una serie di approfondimenti informatici per risalire alle persone che frequentavano questi spazi virtuali e partecipavano alla condivisione dei contenuti.

Le analisi hanno permesso di identificare diversi utenti, tra i quali, secondo quanto emerso dalle indagini, figuravano anche persone apparentemente lontane da ambienti criminali. Tra i soggetti individuati ci sarebbero stati padri di famiglia e professionisti.

Un lavoro complesso, reso ancora più difficile dai sistemi utilizzati dagli utenti per nascondere la propria identità e impedire alle forze dell’ordine di ricostruire le attività svolte online.

Due arresti in flagranza dopo le perquisizioni

Gli elementi raccolti durante l’inchiesta hanno consentito all’autorità giudiziaria di disporre cinque decreti di perquisizione nei confronti degli indagati. Gli agenti hanno quindi effettuato controlli nelle rispettive abitazioni, sequestrando diversi dispositivi informatici.

All’interno dei dispositivi sono state individuate le applicazioni utilizzate per lo scambio del materiale pedopornografico. Tra i file recuperati dagli investigatori erano presenti anche contenuti che documentavano abusi sessuali su bambini in tenerissima età.

Gli accertamenti hanno portato all’arresto in flagranza di due persone, entrambe residenti nella provincia di Salerno. Altri tre soggetti sono stati denunciati nell’ambito della stessa indagine.

L’operazione rappresenta il risultato di mesi di lavoro da parte della Polizia di Stato, che ha utilizzato strumenti di investigazione informatica e attività sotto copertura per individuare gli utenti coinvolti e ricostruire le modalità di diffusione dei contenuti illegali. Gli accertamenti proseguiranno ora nell’ambito del procedimento giudiziario.