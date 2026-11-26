Si è svolta giovedì 26 novembre 2026 l’estrazione serale dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle ruote del Gioco del Lotto. La combinazione vincente del Superenalotto vede i numeri 16, 19, 24, 58, 74 e 87. Il numero Jolly estratto è il 13, mentre il Superstar è il 22.

Il montepremi e le vincite precedenti

Per questo concorso, il secondo della settimana, il premio principale messo in palio ammonta a 59 milioni di euro.

L’aumento del jackpot deriva dall’esito dell’estrazione di martedì scorso, durante la quale non sono state realizzate né la sestina completa (il “6”) né la combinazione “5+1”.

Tuttavia, nella sessione precedente era stata registrata una vincita significativa pari a 163.647 euro, ottenuta grazie alla realizzazione di un “5”. I giocatori possono verificare le proprie giocate sulle piattaforme ufficiali gestite da Sisal, Igt (ex Lottomatica) o attraverso i canali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I numeri delle ruote del Lotto

Oltre al Superenalotto, sono stati comunicati i risultati delle estrazioni del Lotto relative alle singole ruote cittadine e alla ruota Nazionale. Le combinazioni estratte nella serata del 26 novembre sono le seguenti:

Bari: 52, 10, 87, 59, 79

52, 10, 87, 59, 79 Cagliari: 55, 16, 28, 66, 38

55, 16, 28, 66, 38 Firenze: 38, 18, 7, 6, 25

38, 18, 7, 6, 25 Genova: 53, 59, 52, 61, 82

53, 59, 52, 61, 82 Milano: 90, 74, 69, 12, 71

90, 74, 69, 12, 71 Napoli: 39, 48, 81, 57, 23

39, 48, 81, 57, 23 Palermo: 30, 27, 37, 60, 80

30, 27, 37, 60, 80 Roma: 8, 26, 21, 51, 71

8, 26, 21, 51, 71 Torino: 65, 11, 78, 35, 47

65, 11, 78, 35, 47 Venezia: 61, 58, 46, 26, 81

61, 58, 46, 26, 81 Nazionale: 49, 82, 77, 46, 86

Estrazione del 10eLotto

La diretta ha coperto anche il gioco del 10eLotto, fornendo la ventina di numeri estratti. La combinazione completa include: 8, 10, 11, 16, 18, 26, 27, 30, 38, 39, 48, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 65, 74 e 90. Per chi gioca specificamente su questa modalità, il Numero Oro è stato identificato nel 52, mentre il Doppio Oro è il numero 10.

È importante ricordare che il gioco d’azzardo può causare dipendenza patologica. In caso di difficoltà nel controllare l’impulso al gioco, è disponibile il numero verde nazionale 800 558 822, attivo tutti i giorni dalle ore 10 alle 16, oppure ci si può rivolgere ai servizi per le dipendenze (SerD) della propria ASL di riferimento.