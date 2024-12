“Regala un sogno”: la nuova iniziativa speciale di Natale di SuperEnalotto SuperStar

SuperEnalotto SuperStar lancia una straordinaria iniziativa per il Natale 2024: stiamo parlando di “Regala un sogno”. A partire dal 22 novembre, ogni giocata valida per i concorsi straordinari previsti dal 17 al 21 dicembre potrà partecipare all’estrazione di 1.000 premi garantiti da 10.000€ ciascuno, per un totale di 10 milioni di euro in palio.

L’iniziativa speciale natalizia si articola su quattro concorsi consecutivi, elencati di seguito:

concorso n.200, martedì 17 dicembre 2024;

concorso n.201, giovedì 19 dicembre 2024 ;

; concorso n.202, venerdì 20 dicembre 2024 ;

; concorso n.203, sabato 21 dicembre 2024.

Durante ciascun concorso, saranno estratti 250 codici vincenti, per un totale di 1.000 premi da 10.000€. L’assegnazione dei premi avviene attraverso i codici univoci generati automaticamente per ogni combinazione giocata con SuperStar. Partecipare non comporta costi aggiuntivi rispetto alla giocata tradizionale.

Come partecipare all’iniziativa speciale di Natale

Per aderire all’iniziativa speciale natalizia di SuperEnalotto SuperStar, basta scegliere una delle modalità di gioco messe a disposizione:

Schedine precompilate da 1,50€.

da 1,50€. Quick Pick dedicati , in diversi tagli, tutti con SuperStar.

, in diversi tagli, tutti con SuperStar. Giocate da esposizione , con importi variabili.

, con importi variabili. Schedine da tastiera , per personalizzare i propri numeri.

, per personalizzare i propri numeri. Sistemi della Bacheca , con opzioni dedicate all’iniziativa.

, con opzioni dedicate all’iniziativa. Giocate online o via app ufficiale SuperEnalotto e giochi.

Le giocate per il primo concorso speciale sono disponibili dal 22 novembre, mentre dal 27 novembre sarà possibile convalidare giocate per tutti e quattro i concorsi.

Dove verificare e ritirare le vincite SuperEnalotto

I codici vincenti saranno pubblicati dopo ogni estrazione sul sito Superenalotto.it, tramite app ufficiale e nei Punti Vendita Sisal. Le vincite potranno essere riscosse presso i Punti Pagamento Premi Sisal o agli Uffici Premi Sisal di Milano e Roma.

Con “Regala un sogno”, SuperEnalotto SuperStar aggiunge un tocco di magia alle festività natalizie, rendendo il gioco ancora più coinvolgente per gli amanti di questa lotteria.