Ballando con le Stelle si prepara ad una puntata scoppiettante e ricca di novità che potrebbero lasciare i telespettatori senza fiato, sono infatti diverse le questioni lasciate aperte dalla puntata andata in onda lo scorso sabato, dall’affaire Guillermo Mariotto, passando per la situazione calda tra Barbara D’Urso e Simona Ventura sino alle condizioni di salute di Ornella Muti, una delle protagoniste più chiaccherate dell’edizione 2026.

Ballando, Milly Carlucci fornisce gli ultimi sviluppi sulle condizioni di Ornella Muti

Milly Carlucci è stata ospite del programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo che, avendola intervistata, ne ha approfittato per parlare con lei dell’andamento del programma e anche delle questioni più chiaccherate sui social e non solo che meritano un approfondimento.

Una di queste è sicuramente la condizione di salute di Ornella Muti, nella puntata andata in onda lo scorso sabato l’attrice ha ballato ma era evidentemente provata da una forte tosse, ciò nonostante si è messa d’impegno ed ha portato a termine la propria coreografia.

Milly però ha voluto informare i telespettatori che per la puntata di dopodomani Muti sta facendo di tutto per essere in pista e che nel caso non riesca ad esserci – come riporta Libero.it, potrebbe sempre tentare la fortuna con il ripescaggio che avverrà settimana prossima.

Milly Carlucci, dettagli sul rapporto D’Urso-Ventura

Milly Carlucci è comparsa all’interno dell’ultima puntata dello show di Caterina Balivo “La Volta Buona”, la conduttrice napoletana le ha chiesto se sapesse qualcosa del caso scoppiato tra Simona Ventura e Barbara D’Urso.

La situazione sarebbe sfuggita di mano dopo che Ventura ha postato un video social dove criticava apertamente il comportamento dietro le quinte di Barbara D’Urso, ora giurata del programma, mentre Supersimo fa parte del cast nei panni di chi gestisce il tesoretto, assieme a lei Francesca Fialdini e Rossella Erra.

“Non saluti nessuno, questi sono affari tuoi. Faccio fatica a riconoscerti” dice Ventura a proposito di Barbara D’Urso nel video diffuso sui social. Milly si è limitata a spiegare, come riporta Adnkronos, che Simona è molto delusa e amareggiata dagli attacchi ricevuti. Se ci sarà un chiarimento sabato sera? Milly è stata vaga e ha scaricato la responsabilità su di loro – “Sono cose che si dovranno dire, se lo vorranno, le protagoniste di questa cosa. Non posso entrare in questa cosa personale e privata“.