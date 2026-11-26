Brutta notizia per i fan di Fiorella Mannoia in Emilia-Romagna. Il concerto in programma per oggi, giovedì 26 novembre 2026, al Pala De André di Ravenna è stato rinviato a causa di un improvviso problema di salute. La notizia è arrivata a poche ore dall’appuntamento, attraverso un video pubblicato dalla stessa cantante sui social.

Fiorella Mannoia rinvia il concerto: l’annuncio sui social

A costringere la cantante a fermarsi è stata una pesante influenza, accompagnata da febbre molto alta, con sintomi che andavano avanti da circa due giorni. Nel messaggio condiviso online, Mannoia è apparsa visibilmente provata e ha raccontato di non essere nelle condizioni fisiche necessarie per affrontare un’intera esibizione dal vivo.

«Da due giorni ho una brutta influenza, con febbre molto alta e mi vedo costretta a rimandare la data di questa sera a Ravenna», ha spiegato.

L’artista ha anche chiarito di aver voluto avvisare gli spettatori con il maggior anticipo possibile, così da evitare loro spostamenti inutili e il rischio di arrivare davanti al palazzetto senza sapere del cambiamento.

«Ho preferito dirlo adesso così magari vi preparo, e chi vede questo video non esce nemmeno da casa e non viene davanti al teatro», ha aggiunto. Non è mancato il dispiacere per l’imprevisto: «Mi dispiace moltissimo, ma non ce la faccio a cantare stasera». In conclusione, Mannoia ha chiesto scusa ai suoi sostenitori, ricordando che «ci sono cose che non si possono evitare».

Concerto di Fiorella Mannoia, nuova data il 21 aprile 2027: cosa succede con i biglietti

Dopo l’annuncio della cantante, è arrivata anche la comunicazione ufficiale degli organizzatori. Lo spettacolo “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime salve”, inizialmente previsto per il 26 novembre al Pala De André, è stato riprogrammato per il 21 aprile 2027. Il rinvio è legato esclusivamente alle condizioni di salute dell’interprete, che non le hanno consentito di salire sul palco.

Per quanto riguarda i biglietti già acquistati, l’organizzazione ha precisato che resteranno validi per la nuova data, senza quindi la necessità di procedere a un nuovo acquisto per assistere allo spettacolo. Per chi, invece, non potrà partecipare al concerto di aprile, saranno comunicate le indicazioni relative alle eventuali procedure di rimborso.

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