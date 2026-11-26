Il ritorno de L’Isola dei Famosi in televisione continua a essere un’incognita. La nuova edizione del reality, che dovrebbe segnare il debutto di Selvaggia Lucarelli alla conduzione, è stata rinviata più volte e ora circolano addirittura indiscrezioni su una possibile cancellazione. La partenza, inizialmente prevista per il 4 dicembre, sarebbe stata spostata al 21 dicembre, ma anche questa data non sembrerebbe più certa.

A rendere ancora più complicata la situazione sono le voci su una possibile nuova strategia di Mediaset. Tra i nomi che stanno circolando c’è quello di Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve, che potrebbe essere coinvolta in un progetto televisivo legato proprio al reality. Per il momento non ci sono conferme ufficiali, ma le indiscrezioni stanno alimentando la curiosità del pubblico.

L’Isola dei Famosi di Selvaggia Lucarelli non convince? Tutti i retroscena

Le prime indiscrezioni sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi erano arrivate da Dagospia, che aveva indicato il 4 dicembre come possibile data di debutto su Canale 5. Alla guida del programma avrebbe dovuto esserci Selvaggia Lucarelli, pronta a lasciare il ruolo di giurata a Ballando con le Stelle per affrontare una nuova esperienza televisiva sulle reti Mediaset.

L’appuntamento, però, non è mai stato ufficializzato. Anche Pier Silvio Berlusconi, parlando del progetto, aveva spiegato che prima di prendere una decisione definitiva sarebbe stato necessario visionare il montaggio delle puntate. Le riprese, realizzate durante l’estate nelle Filippine, erano infatti ancora in fase di lavorazione.

Questa edizione del reality sarebbe inoltre molto diversa da quelle del passato. Il format è stato ridimensionato e sarebbe stato realizzato senza uno studio televisivo e senza la presenza degli opinionisti, anche con l’obiettivo di contenere i costi di produzione.

A riaccendere i dubbi è stato poi Davide Maggio, che attraverso i social ha parlato della possibilità che la messa in onda venga cancellata. Dopo l’ipotesi del 4 dicembre, si era cominciato a parlare di un possibile slittamento al 21 dicembre. Anche questa data, però, secondo le indiscrezioni, sarebbe ormai tramontata.

A questo punto resta da capire quale sarà il destino del programma. Non è escluso che Mediaset decida semplicemente di rinviare il debutto al 2027, scegliendo una collocazione diversa nel palinsesto. Un’altra possibilità riguarda invece il risultato del montaggio, che potrebbe non aver convinto del tutto i vertici dell’azienda. Al momento, tuttavia, non ci sono comunicazioni ufficiali che confermino queste ipotesi.

Francesca Fagnani al posto di Selvaggia Lucarelli? L’indiscrezione

A rendere ancora più interessante il retroscena è un’indiscrezione pubblicata da BubinoBlog, che tira in ballo Francesca Fagnani. La conduttrice di Belve, attualmente impegnata con le nuove puntate del programma su Rai 2, avrebbe chiesto la rescissione del contratto con la televisione pubblica.

Secondo quanto riferito da Davide Maggio, Mediaset le avrebbe proposto più volte un accordo che comprenderebbe sia Belve sia L’Isola dei Famosi. La giornalista avrebbe però declinato l’offerta, almeno per il momento.

Naturalmente si tratta soltanto di indiscrezioni, che non hanno trovato conferma da parte delle dirette interessate o dell’azienda. Le voci hanno comunque aperto la strada a uno scenario piuttosto particolare: l’edizione di Selvaggia Lucarelli potrebbe essere destinata direttamente alla piattaforma Infinity, mentre una nuova versione del reality, con un investimento produttivo più consistente e pensata per Canale 5, potrebbe essere affidata proprio a Francesca Fagnani.

Se questa ricostruzione dovesse trovare conferma, si tratterebbe di un cambio di programma importante per Mediaset. Per ora, però, il futuro dell’Isola dei Famosi resta incerto e bisognerà attendere eventuali comunicazioni ufficiali per capire se il reality partirà davvero, quando arriverà in televisione e soprattutto chi sarà alla sua guida.