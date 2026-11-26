Il percorso per costruire un’alleanza compatta in vista delle prossime elezioni si scontra con nuove tensioni interne al centrosinistra. Giuseppe Conte finisce al centro delle critiche di PD e AVS, con le divergenze sulla patrimoniale e sul sostegno militare all’Ucraina che continuano a impedire un accordo. Due nodi politici sui quali il leader del Movimento 5 Stelle non sembra intenzionato a fare concessioni, alimentando i dubbi degli alleati sulle sue reali strategie in vista delle primarie.

La trattativa sulla patrimoniale si arena: i Cinque Stelle chiedono di ampliare la tassazione

A preoccupare il Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra sono soprattutto le divergenze su due temi destinati a pesare nella costruzione di un programma comune: il prelievo sulle grandi ricchezze e la linea da adottare sulla guerra in Ucraina. Il sospetto, tra i rappresentanti delle altre forze politiche, è che il presidente del Movimento 5 Stelle voglia rinviare qualsiasi compromesso al vertice tra i principali esponenti della coalizione, previsto presumibilmente la prossima settimana.

In questo modo, Conte potrebbe presentarsi al confronto con maggiori margini di trattativa, cercando di ottenere da Elly Schlein una posizione più vicina alle richieste pentastellate.

Come riportato da Libero Quotidiano, le difficoltà sono diventate evidenti durante l’ultimo incontro dedicato alla riforma fiscale. Sul tavolo sarebbe arrivata una soluzione elaborata da Antonio Misiani, responsabile economico del PD, insieme a Marco Grimaldi, vicecapogruppo di AVS.

La proposta prevederebbe di non introdurre un limite massimo alla soglia patrimoniale e di lasciare fuori dal conteggio gli immobili destinati alle attività imprenditoriali, recependo una delle condizioni poste dai Cinque Stelle. La delegazione pentastellata, rappresentata da Riccardo Ricciardi e Mario Turco, avrebbe però avanzato un’ulteriore richiesta: estendere il prelievo anche ai patrimoni finanziari. Un’impostazione che avrebbe incontrato la contrarietà di Misiani, preoccupato per le possibili ripercussioni sui contribuenti con disponibilità economiche non particolarmente elevate. «Una doppia tassa sarebbe controproducente», avrebbe avvertito, sollevando anche il rischio di colpire il ceto medio. Durante la discussione sarebbe intervenuta Raffaella Paita di Italia Viva, che ha contestato l’eccessiva attenzione riservata alla questione fiscale: «Io vorrei parlare anche di politica industriale, non solo di tasse».

Conte e gli alleati si accusano a vicenda, nessuna intesa neanche sul sostegno a Kiev

La distanza tra le delegazioni è emersa anche al termine della riunione, conclusasi senza un accordo e aggiornata al 26 novembre. Conte avrebbe attribuito agli altri partiti la responsabilità del mancato avvicinamento, dichiarandosi sorpreso per l’andamento della trattativa: «Mi sono sorpreso, perché eravamo in dirittura finale e poi invece ci sono stati addirittura passi indietro incomprensibili». Una versione contestata da Bonelli e Fratoianni, che avrebbe ricondotto lo stallo al cambiamento delle condizioni avanzate dal Movimento 5 Stelle. «Se ci sono stati passi indietro sono dovuti solo al fatto che oggi dal M5S è arrivata una proposta completamente diversa da quella che si stava definendo», hanno replicato. Le divergenze non riguardano soltanto la patrimoniale: anche sulla politica internazionale manca una posizione comune. Il nodo principale è rappresentato dagli aiuti militari all’Ucraina, sui quali Conte continua a chiedere una netta opposizione, mentre il PD non intende rinunciare al sostegno a Kiev.

La decisione definitiva potrebbe essere rimessa direttamente ai vertici dei partiti, chiamati a intervenire su questioni che rischiano di compromettere la tenuta dell’intera alleanza. Schlein dovrà confrontarsi con le richieste di Conte, mentre Bonelli e Fratoianni cercheranno di evitare che le divergenze facciano saltare il percorso di costruzione del centrosinistra. L’intesa resta lontana e il confronto tra i leader potrebbe trasformarsi in un passaggio decisivo non soltanto per il programma elettorale, ma anche per definire i rapporti di forza in vista delle primarie.