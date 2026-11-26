(Adnkronos) – Doc, troppo dolore, andare avanti così non ha nessun senso. Un Sms, poco prima del video con cui

Federica Brignone

ha annunciato al mondo l’addio più sofferto: fine delle prodezze sugli sci, delle imprese ai confini della realtà, titoli di coda. A ricevere quel messaggio è un chirurgo ortopedico, Andrea Panzeri, proprio il medico che con lei ha vissuto prima l’abisso di un infortunio devastante e poi il ritorno in vetta, nel caldo Olimpo delle nevi.

“Quei due ori ai Giochi invernali di Milano-Cortina sono qualcosa di straordinario, che resterà per sempre scolpito nei ricordi di tutti noi, nei libri di storia dello sci alpino e dello sport in generale”, commenta all’Adnkronos Salute Panzeri, che è un’istituzione per questa disciplina: presidente della Commissione medica della Fisi (Federazione italiana sport invernali), responsabile dell’Unità operativa di Sport Trauma e Research Center all’Istituto clinico San Siro di Milano.

Dopo il messaggio choc, c’è stato lo spazio per “un abbraccio

telefonico, un gesto di stima e affetto reciproco.

Da sportivo – riflette – non posso che provare un grande dispiacere: perdiamo una grande atleta, così importante e rappresentativa, che ci ha dato tante soddisfazioni, ha dato tanto allo sci e ci ha fatto vincere tanto”. Ora “bisogna dirle grazie. E augurarle il meglio per il suo futuro”. Un futuro “non più da sciatrice, ma Federica troverà altre mille strade interessanti, e potrà dare il massimo anche lì.

Ha avuto un infortunio importante, si è ripresa come nessuno si sarebbe aspettato. Ha saputo lottare, ce l’ha messa tutta, ci ha creduto, è stata veramente brava. Tanto di cappello. Se vincere due ori olimpici ti fa entrare nella storia, vincerli come lei, dopo il suo ultimo anno di sofferenza, è veramente incredibile. Penso dunque che abbia ponderato bene la sua decisione. Un’atleta vincente come lei, se non riesce a performare, non ha senso che vada avanti, mettendo poi magari a rischio anche la salute, la sua vita di oggi e la sua vita futura”. Brignone lascia a 36 anni, “la sua età

atletica è comunque un’età matura. Anche se, senza questo infortunio, avrebbe potuto dire la sua ancora per qualche anno”.

“In cuor mio – aggiunge Panzeri – speravo fino all’ultimo che ce la facesse, speravo di vederla ancora, di fare con lei questi campionati del mondo a Crans”. Lo stesso Federica: “Ci ha provato in tutti i modi, fino all’ultimo”, conferma il medico. “Forse aveva già in parte meditato la sua valutazione”, sfociata nella decisione comunicata ieri urbi et orbi in un video denso di sentimenti, nella sua linearità. Ci vuole coraggio a dire basta quando è il momento. “La settimana scorsa mi aveva detto: vado, tento. Ci sono le condizioni per provare a Cervinia”. E lì forse ha definitivamente realizzato che era l’ora dell’addio. “Era una scelta che poteva fare solo lei – ragiona il camice bianco – Se il dolore è troppo è anche inutile andare oltre. Quindi penso che abbia preso sicuramente la decisione giusta per lei e per il suo futuro. Dobbiamo ricordarci tutto quello che ha fatto e tutto quello che ha dato, l’impresa incredibile di Milano-Cortina. Ancora oggi penso che tutti, compresa lei, si chiedono come ci sia riuscita”.

“La sua – continua Panzeri – è sicuramente una lezione di vita per le persone che hanno avuto traumi, infortuni. Persone che hanno saputo stringere i denti, si sono impegnate. Lo sportivo già di per sé è abituato al ‘sacrificio’, a dare il 100% sempre. Lei si è rialzata da un brutto infortunio, non ha mai mollato, e questo è un insegnamento un po’ per tutti, nella vita di tutti i giorni, per affrontare qualsiasi cosa: nessuno ti regala niente, devi lottare e devi volere con determinazione una cosa per cercare di raggiungerla”. Al telefono Panzeri le ha detto grazie: “Ogni italiano appassionato di sci penserebbe queste cose. Io l’ho ringraziata per la fiducia che ha avuto in me, per aver seguito e deciso ogni passo insieme. L’ho ringraziata per le emozioni. Le medaglie vissute sono sempre un’emozione, soprattutto quando sei lì presente”. E Panzeri in quei giorni di febbraio 2026 era al traguardo, sulle Tofane di Cortina: Brignone oro nel superG, Brignone oro nello slalom gigante, 315 giorni dopo la caduta all’Alpe Lusia in Val di Fassa.

“Emozione, quasi stupore, incredulità”, in un climax. “Mi è scesa una lacrima – confessa – ma penso che qualsiasi spettatore amante di questo sport abbia gioito con Fede per la duplice vittoria, italiano o no. Così come siamo rimasti col cuore infranto per la caduta e l’infortunio grave di Lindsey Vonn e tutti avremmo sperato che si aggiudicasse una medaglia a 40 anni, con la protesi al ginocchio e quello che ha passato. Sono campionesse che non hanno bandiera”. Chiunque lo penserebbe, ma ancora di più chi ha visto un’atleta soffrire, e poi lavorare giorno dopo giorno per confezionare con determinazione un miracolo sportivo. Aprile 2025, Val di Fassa. Le immagini di Brignone portata via in barella irrompono nei Tg. “Io ero in una sala operatoria in Francia – ricorda Panzeri – ho preso subito un aereo e l’abbiamo fatta rientrare da Trento. Le prime informazioni che mi avevano dato erano: sì, si è fatta male, però vediamo”. Ma quando il medico legge la radiografia, realizza la gravità. Il verdetto: frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, rottura del legamento crociato.

“Federica è arrivata frastornata, ma sempre con la sua lucidità. Focus sul problema e ha detto: facciamo quello che c’è da fare. Siamo andati in sala operatoria subito. Fin dal primo giorno non ha mai chiesto: ce la farò? In cuor suo, nella sua testa, sicuramente le domande se le è fatte, ma non ha mai messo pressioni. Ogni giorno cercava un obiettivo per arrivare al giorno dopo essendo migliorata un pochino”. Dopo 3 mesi “un punto morto” e il ritorno in sala operatoria. “Lì c’è stata un po’ la svolta”. Poi un nuovo passo: “Proviamo a sciare”. A gennaio 2026 il rientro in Coppa del mondo, sesta nello slalom gigante di Plan de Corones. “Ed è stato un crescendo”. Destinazione: medaglie olimpiche “che nessuno avrebbe mai pronosticato”, pensando all’incidente.

Di nuovo, racconta Panzeri, “Federica non ha mai chiesto: ce la farò a fare le Olimpiadi? Come starò? E’ stata la sua forza: vedere giorno dopo giorno cosa succedeva senza guardare troppo oltre, una dimostrazione di grande professionalità, maturità, e concretezza. I grandi campioni fanno la differenza anche in questo. Mi ha colpito anche quando mi ha detto: nel momento in cui sto abbastanza bene fisicamente e sono pronta atleticamente, ho bisogno di pochi giorni sugli sci per trovare la performance”. Così è stato, nonostante la fatica qualche giorno prima durante gli allenamenti. “Aveva qualche dolore in più”, e non si può negare che “la sofferenza c’è stata” anche nell’inseguire la vittoria della vita.

Panzeri è in Fisi da quasi 30 anni. “Federica la conosco da sempre, quello del 2025 è stato il primo grande infortunio della carriera. La sua maturità, come testa e come età, l’ha aiutata tantissimo. Ovviamente l’ha aiutata anche tutto il sistema, si è creato proprio un mondo attorno a lei, cercando di gestirla al meglio, rispettando i suoi spazi. È stato un grande lavoro di équipe, in cui tutto è stato importante: la famiglia, i fisioterapisti, la federazione. E tutto è girato per il meglio. Ovviamente porterà con sé le conseguenze del problema al ginocchio, che non è risolto, anche nella vita di tutti i giorni”. Il dolore non sparirà con l’addio allo sci. “La frattura lascia degli esiti, dei postumi che sono soprattutto legati al dolore”. Ma una tigre, si sa, troverà il modo di ruggire ancora.

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