(Adnkronos) – “Engineering prosegue nel percorso di trasformazione strategica del Gruppo, rafforzato dal completamento delle cessioni di Alfahealth e Industries eXcellence per un valore complessivo di circa 880 milioni di euro, al lordo degli oneri connessi alle operazioni. I proventi delle operazioni, interamente regolati per cassa, contribuiranno principalmente alla riduzione della leva finanziaria e offriranno a Engineering una maggiore libertà di manovra per proseguire nella rifocalizzazione del business, consolidare il proprio posizionamento nei segmenti tecnologici e industriali più attrattivi e concentrare risorse e investimenti nelle aree a più alto potenziale di crescita, tra cui Intelligenza Artificiale, Cybersicurezza, soluzioni digitali, piattaforme software proprietarie.

Il Cda del Gruppo ha approvato i risultati dei primi nove mesi del 2026, che registrano ricavi netti complessivi pari a 1,25 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con lo stesso periodo del 2025, e l’EBITDAC pari a 157,6 milioni di euro, in crescita dell’1,3% YoY. Positiva la dinamica dei ricavi di alcuni dei principali mercati di riferimento del Gruppo: Public Sector & Municipalities +9% ed Enterprise +2%”. E’ quanto si legge in una nota di Engineering.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)