I familiari di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia ed ex prefetto, hanno diffuso una nota per chiedere che la lettera aperta lasciata dall’ex prefetto sia resa pubblica nella sua interezza. La richiesta arriva dopo la diffusione di alcuni stralci del documento, di cui la famiglia dice di aver saputo soltanto dagli organi di stampa.
La richiesta della famiglia
Nella nota, firmata da Francesco De Gennaro anche a nome dei propri familiari, la famiglia auspica che la lettera venga pubblicata nel rigoroso rispetto della legge e delle prerogative delle Procure che hanno avviato le indagini sulla morte dell’ex prefetto.
Il documento è stato indicato come il testamento morale di Gianni De Gennaro, destinato a chi avesse voluto pubblicarlo.
I familiari ricordano di aver appreso della sua diffusione in data odierna, sempre attraverso i giornali.
Il appello al riserbo
I familiari ritengono doveroso che le lettere indirizzate all’ex prefetto, direttamente o indirettamente, a parenti o a persone a loro vicine siano trattate con il massimo riserbo. Chiedono che il loro contenuto non sia divulgato in alcuna forma, neppure parziale, nel rispetto del lutto.