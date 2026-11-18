La Polizia di Stato ha rintracciato a Milano un cittadino egiziano di 46 anni, destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità del suo Paese. L’uomo era stato condannato in contumacia a 25 anni di reclusione per un tentato omicidio, e si nascondeva da tempo in un appartamento della zona Portello.

Il fatto contestato in Egitto

Il reato risale al novembre 2016, nel distretto di Shebin El-Kom, nel Governatorato di Menofia. Secondo l’accusa contenuta nel provvedimento internazionale, durante una lite il 46enne avrebbe agito insieme a un complice: uno dei due avrebbe immobilizzato la vittima mentre l’altro la colpiva al collo con un coltello a scatto.

Le autorità egiziane hanno diffuso la richiesta attraverso i canali Interpol, che hanno portato alla segnalazione dell’uomo in Italia.

Le indagini della Squadra Mobile a Milano

La localizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione tra il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale e la sezione Omicidi della Squadra Mobile della Questura di Milano.

Incrociando dati anagrafici, documenti di viaggio e immagini disponibili nelle banche dati interforze, gli investigatori hanno ipotizzato la presenza dell’uomo in città. Gli agenti hanno poi scoperto i diversi alias usati in Italia, fino a individuare il domicilio al Portello, dove è scattato il blitz.

Identificazione e trasferimento

Gli accertamenti fotodattiloscopici eseguiti negli uffici di via Fatebenefratelli hanno confermato che la persona fermata corrispondeva al destinatario del mandato. Completate le formalità previste, l’uomo è stato trasferito nel carcere di San Vittore, a disposizione della Corte d’Appello di Milano. La procedura di estradizione prevede ora le verifiche di legge, e la decisione spetta ai giudici milanesi.