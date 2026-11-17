La Corte d’Assise d’appello di Catanzaro ha confermato la condanna a 16 anni di reclusione per Isabella Internò, accusata di concorso in omicidio volontario ai danni di Denis Bergamini, centrocampista del Cosenza. La pronuncia arriva alla vigilia del trentasettesimo anniversario della morte del calciatore, avvenuta il 18 novembre 1989.

La richiesta dell’accusa e la posizione della difesa

Nel secondo grado il pubblico ministero Luca Primicerio ha chiesto di portare la pena a 23 anni, sostenendo la premeditazione e l’equivalenza tra aggravanti e attenuanti generiche. La requisitoria è durata quasi due ore. I difensori Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri hanno invece chiesto l’assoluzione, affermando che non vi è stato alcun omicidio e che nessuno dei dodici testimoni vide un’aggressione.

Secondo la difesa non esiste una prova scientifica, ma soltanto una tesi.

La ricostruzione della sera del 1989

Quel sabato pomeriggio Bergamini rientrò in albergo dopo l’allenamento. Più tardi raggiunse il cinema con la squadra, uscì durante la proiezione e passò a prendere Isabella Internò con la sua Maserati. Una pattuglia dei carabinieri li fermò vicino a Roseto Capo Spulico.

Poco dopo, in una piazzola della statale 106 Jonica, la lite si concluse con il calciatore che scese dall’auto e finì sotto un camion. Internò ha sempre parlato di suicidio, versione che ha retto per decenni, mentre il padre Domizio e la sorella Donata l’hanno contestata fin dall’inizio.

La seconda riesumazione del 2017

La svolta arrivò nel 2017, con una seconda riesumazione. I periti Antonello Crisci, Carmela Buonomo e Maria Pieri hanno stabilito che Bergamini respirava ancora quando fu investito e che era stato soffocato, probabilmente con una busta di plastica. La Corte d’assise di Cosenza, nel 1° ottobre 2024, ha accolto questa ricostruzione e condannato Internò a 16 anni. La difesa la contesta.

Il nuovo indagato e il fratello Donata

La Procura di Castrovillari ha notificato la conclusione delle indagini a Roberto Internò, 65 anni, cugino di Isabella, accusato di concorso in omicidio volontario aggravato. Secondo l’accusa, anche Franco Internò, padre di Isabella e ormai deceduto, avrebbe partecipato. Si tratta di un procedimento distinto, che non coinvolge la posizione processuale di Isabella.

Donata Bergamini aveva dedicato la prima sentenza al fratello. «Non abbiamo mai creduto al suicidio perché Denis era una persona pulita, trasparente», aveva detto. Il padre Domizio è morto nel 2020.