La Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. L’uomo era accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l’assalto al suo negozio, avvenuto il 28 . La decisione è arrivata con la sentenza del 15 luglio, pronunciata dalla prima sezione penale.

Le motivazioni dei giudici sulla legittima difesa

Nelle motivazioni, i giudici escludono imprudenza o imperizia nella gestione del pericolo. Secondo la Corte, Roggero ha agito con una scelta volontaria e cosciente, inserendo la propria azione in una aggressione deliberata non giustificata dalla necessità di difendersi. Le dichiarazioni rilasciate dall’imputato dopo i fatti, in cui parlava di un unico modo per fermare i rapinatori, sono state considerate un indizio del proposito di farsi giustizia da sé.

Il processo d’appello e la fine dell’assalto

In primo grado la pena era di 17 anni per duplice omicidio e tentato omicidio. In appello è stata ridotta a 14 anni e 9 mesi. Secondo la Corte d’appello, al momento degli spari la rapina era già conclusa: i rapinatori erano usciti dal negozio e stavano salendo in auto, quindi né il gioielliere né la famiglia erano esposti a un pericolo concreto.

Per questo la legittima difesa non è stata riconosciuta, perché richiede un attacco in corso o un pericolo attuale.

Nel corso della rapina sono morti il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli. Un terzo uomo, Alessandro Modica, è riuscito a fuggire nonostante le ferite. Ai familiari delle vittime è stata riconosciuta una provvisionale esecutiva di 780mila euro, a cui si aggiungono le parcelle dei legali.

Il disegno di legge sui risarcimenti e le reazioni politiche

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che elimina l’obbligo di risarcire il danno per chi viene condannato per eccesso di legittima difesa. La norma, per il principio di non retroattività, non potrà però cancellare i risarcimenti già stabiliti nei confronti di Roggero.

I legali Stefano Marcolini e Sergio Rovani hanno riferito che il gioielliere si costituirà subito, senza indicare il penitenziario. Davanti alla Cassazione si è tenuto un sit-in promosso da Futuro Nazionale, dove il dirigente Riccardo Corsetto ha definito Roggero “la vera vittima”. Il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato su Instagram che chiederà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la grazia, dicendo che a 72 anni non merita di stare in cella con dei veri criminali.