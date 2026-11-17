Chiara Ferragni ha deciso di dire effettivamente come sono andate le cose dal proprio punto di vista, smontando i pettegolezzi creati ad hoc sul proprio conto.

Chiara Ferragni torna a far parlare di sé e lo fa in un modo dirompente, nell’ambito di un nuovo progetto lavorativo che vedremo sugli schermi molto probabilmente nel prossimo anno, a margine della notizia si è concessa in una lunga intervista dove ha toccato in modo approfondito i principali eventi che ne hanno condizionato l’immagine negli ultimi anni.

Chiara Ferragni, dal Pandoro-Gate alla stabilità professionale

Chiara Ferragni parla del caso Pandoro-Gate, ammettendo di aver avuto un ruolo di responsabilità molto più grande rispetto a quanto dichiarato sul momento, in particolare di essersi pentita e di non aver capito quanto potere avesse dato all’allora general manager del proprio brand.

Un’ammissione dovuta dal ruolo di CEO che ricopriva, che avrebbe da subito dovuto vederla come principale colpevole di una strategia comunicativa partita con il piede sbagliato ed evolutasi in modo addirittura peggiore.

L’affossamento dell’imprenditrice digitale ha segnato però una presa di coraggio netta nel comprendere ed ammettere che il proprio tempo sui social è tramontato, ora spazio ad un qualcosa di nuovo e più stabile, i social sono cambiati e lei non è stata al passo con i cambiamenti perché travolta da altro.

Chiara Ferragni e la separazione da Fedez, ora risplende grazie al nuovo amore

Chiara Ferragni è stata protagonista di un’intervista al settimanale Vanity Fair di cui è anche la copertina, con una foto corredata da una frase “nulla sarà come prima“, come riporta The Social Post, che in qualche modo certifica il cambiamento vissuto dall’ex imprenditrice digitale.

Ha voluto però fare un passo indietro e raccontare la sua verità rispetto alla separazione dall’ex marito Federico Lucia, in arte Fedez, a cui è seguito un forte periodo di depressione, dalla quale ne è uscita solo grazie all’amore verso i figli Leone e Vittoria.

La star ammette di aver scambiato per affetto dei comportamenti tossici e di essersi trovata per buona parte del rapporto da sola senza il sostegno del partner, che nel frattempo si era reso autore di molteplici tradimenti scoperti dalla donna.

Ora però sembra ritrovato la giusta serenità, almeno a livello amoroso con la relazione scoccata il 1° gennaio con Josè Hernandez, grazie a quel bacio che l’ha proiettata in un 2026 che sa davvero di rinascita sotto molteplici punti di vista.