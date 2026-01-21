Chiara Ferragni rilancia la sua carriera con Guess dopo il caso Pandorogate

Chiara Ferragni, icona del fashion e imprenditrice di successo, torna a essere il volto di GUESS? dopo 13 anni dalla sua prima collaborazione con il brand. Questa partnership segna una ripartenza importante per la Ferragni, che ha recentemente affrontato un periodo di alti e bassi a causa del caso noto come Pandorogate, che le ha impedito di partecipare attivamente nel mondo della moda per circa due anni.

La scelta di GUESS? di riaverla come testimonial non è casuale. Paul Marciano, co-fondatore e Chief Creative Officer del marchio, ha affermato di aver sempre visto una forte affinità con Chiara, descrivendola come una donna sicura di sé, energica e bella. Questi elementi si riflettono nella collezione primavera/estate, caratterizzata da uno stile moderno e versatile, che celebra la forza femminile.

Un ritorno significativo nel mondo della moda

Secondo le informazioni riportate dalla newsletter di Vanity Fair, la collaborazione con GUESS? era stata pianificata ancor prima dell’esito del processo legato al Pandorogate. Chiara Ferragni, dopo essere stata prosciolta, ha trovato una nuova fiducia nel brand e nei suoi follower. Questa campagna pubblicitaria, che avrà visibilità a livello globale, rappresenta un passo cruciale per la sua carriera e la sua immagine.

La campagna e il suo significato

La nuova campagna, realizzata dai Morelli Brothers, si distingue per un’estetica sensuale e patinata, perfettamente in linea con l’identità di GUESS. La collezione richiama elementi vintage e l’iconico denim, rivisitando il sogno americano con un tocco di modernità. I capi presentati, come i Bellflower Pants e il bandage dress, sono simboli di una femminilità forte e sicura. Durante la campagna, Chiara ha mostrato anche la Camden Bag, un accessorio che sembra aver conquistato il suo stile personale.

Riflessioni sul percorso di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, nel suo annuncio sui social, ha espresso la sua gratitudine nei confronti di GUESS? per averle dato questa opportunità in un momento così delicato della sua vita professionale. “È un onore tornare a collaborare con GUESS dopo così tanto tempo,” ha dichiarato. La sua testimonianza dimostra come, nonostante le difficoltà, ci sia sempre spazio per una rinascita.

Nonostante il rinnovato slancio professionale, è importante notare che non tutto è facile per Chiara. Sebbene la partnership con GUESS? rappresenti un ritorno al successo, i prodotti di bellezza da lei creati hanno visto un calo di prezzo sul mercato, suggerendo che la sua risalita potrebbe essere più graduale del previsto. Tuttavia, Chiara è determinata a guardare avanti e a scrivere nuovi capitoli della sua carriera.

Un futuro luminoso nonostante le sfide

La strada di Chiara Ferragni è complessa e piena di sfide, ma il suo spirito resiliente traspare in ogni passo. La sua capacità di reinventarsi e di adattarsi alle circostanze è ciò che la rende una figura così potente nel panorama della moda. La collaborazione con GUESS? è solo l’inizio di un nuovo percorso, e Chiara sembra pronta a sfidare le aspettative e a dimostrare che, anche dopo momenti difficili, è possibile rialzarsi e brillare nuovamente.