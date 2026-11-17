(Adnkronos) - Il 'Festival del Cinema Russo in Italia', previsto dal 21 al 23 novembre 2026 al Cinema Barberini di Roma, è stato annullato. La società Le Vele Srl, gestore della storica struttura capitolina, ha comunicato agli organizzatori la revoca degli spazi precedentemente concessi in locaz...

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Il ‘Festival del Cinema Russo in Italia’, previsto dal 21 al 23 novembre 2026 al Cinema Barberini di Roma, è stato annullato. La società Le Vele Srl, gestore della storica struttura capitolina, ha comunicato agli organizzatori la revoca degli spazi precedentemente concessi in locazione, mettendo la parola fine a una polemica che ha preso piede nelle ultime 24 ore.

La direzione del cinema ha voluto innanzitutto fare chiarezza per smentire alcune ricostruzioni apparse sulla stampa: “Non abbiamo organizzato il festival, non sapevamo chi ci fosse dietro all’organizzazione e avevamo concesso in locazione delle sale per proiezioni di film culturali sia russi che di altre nazionalità”, precisa la società, sottolineando di aver scoperto solo ieri, tramite i comunicati stampa, il reale coinvolgimento di agenzie e istituzioni governative di Mosca.

Nella lettera formale inviata agli organizzatori, Le Vele Srl spiega che l’accordo era stato preso “ritenendo di ospitare una manifestazione di carattere esclusivamente culturale, promossa da un’organizzazione indipendente”.

La scoperta del “coinvolgimento diretto di istituzioni governative della Federazione Russa e di soggetti per i quali sono state sollevate questioni di compatibilità con il regime sanzionatorio dell’Unione Europea”. A pesare in modo decisivo sulla cancellazione è stata anche la questione dell’ordine pubblico.

Il Barberini, essendo una multisala, avrebbe continuato a operare regolarmente nelle altre sette sale, ospitando un pubblico del tutto estraneo alla kermesse.

“Il clima di forte contestazione che si è creato e la possibilità di proteste, manifestazioni o contrapposizioni all’interno e nelle immediate vicinanze della struttura rappresentano un rischio che, in qualità di gestori, non riteniamo di poter assumere, avendo come priorità assoluta la tutela dell’incolumità e della tranquillità di tutti i nostri spettatori e dipendenti”.

La nota chiarisce anche che la scelta non rappresenta una presa di posizione contro la cultura russa, ma “deriva esclusivamente dalle nuove circostanze emerse, dalle questioni di conformità normativa sollevate e dalle nostre responsabilità in materia di sicurezza”. Il festival era finito ieri nell’occhio del ciclone dopo che era emersa la composizione della sua macchina organizzativa: la rassegna era promossa da Roskino, con il sostegno diretto del ministero della Cultura, della Federazione Russa, dell’Ambasciata russa in Italia e della Casa Russa a Roma (agenzia colpita dalle sanzioni Ue).

La reazione politica era stata immediata. Il senatore dem Filippo Sensi, ha denunciato l’evento come un’operazione di “propaganda” mentre l’eurodeputata Pina Picierno ha inviato una lettera a Giorgia Meloni e ai ministri della Cultura e dell’Interno, Alessandro Giuli e Matteo Piantedosi, per chiedere di bloccare l’evento. Di fronte alle polemiche, il ministero della Cultura (Mic) ha chiarito di non aver erogato alcun finanziamento e a Repubblica ha ricordato di non poter intervenire con un atto diretto per bloccare l’evento: “La linea del Mic non è cambiata: il giudizio politico resta intatto, le azioni di contrasto possono avvenire soltanto all’interno del sistema sanzionatorio internazionale”.

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