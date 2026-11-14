Fiocco rosa nel mondo della musica internazionale: a 42 anni, la regina del pop-punk è diventata mamma per la prima volta. L’annuncio è arrivato a sorpresa sui social, dove la cantante ha condiviso alcuni teneri scatti con la neonata, sorprendendo i fan. Una gravidanza vissuta lontano dai riflettori e una nuova vita familiare che l’artista ha scelto, almeno per il momento, di proteggere dal gossip.

La famosa cantante diventa mamma a 42 anni: mistero sul padre

Fiocco rosa nella vita della regina del pop-punk. La cantante ha annunciato la nascita della sua prima figlia venerdì 13 novembre, sorprendendo i fan con una serie di fotografie pubblicate su Instagram. Una notizia arrivata inaspettatamente, dal momento che negli ultimi mesi l’artista aveva mantenuto il massimo riserbo sulla propria vita privata, senza mai lasciar trapelare dettagli sulla gravidanza.

«La nostra fottutissima mini principessa è arrivata», ha scritto nella didascalia, accompagnando il messaggio con alcune emoji, tra cui un fiocco rosa e una corona, senza rinunciare al linguaggio irriverente che da sempre contraddistingue la sua immagine.

Negli scatti in bianco e nero la neo mamma stringe delicatamente la bambina al petto, mentre in un’altra fotografia si vedono lei e il compagno tenere insieme la manina della neonata.

A completare il carosello, un’immagine particolarmente significativa per i fan: tre paia di Vans a scacchi, due da adulti e uno in formato mini, sistemate sopra uno skateboard. Il post ha raccolto milioni di interazioni, diventando rapidamente virale. Per il momento, però, non sono stati comunicati né il nome della piccola né quello del padre.

Il riserbo sul compagno della cantante e la nuova vita lontano dai riflettori

A fornire qualche informazione in più è stato un rappresentante dell’artista, che ha raccontato a People come la cantante stia vivendo questi primi giorni dopo il parto: «Avril si sta godendo il tempo con la sua famiglia mentre lavora al suo nuovo album e vuole ringraziare i fan per tutto il loro affetto». Secondo quanto riportato da TMZ, il padre della bambina sarebbe un uomo estraneo al mondo dello spettacolo, intenzionato a proteggere la propria privacy e a non comparire sotto i riflettori.

La scelta di mantenere segreta la propria situazione sentimentale non è del tutto nuova per l’artista. Nel maggio 2024, ospite del podcast Call Her Daddy, aveva evitato di rispondere alle domande su una possibile frequentazione, limitandosi a descriversi come «fantastica» nelle relazioni e spiegando quanto fosse importante, per lei, trovare una persona realmente compatibile.

In passato è stata sposata con Deryck Whibley, frontman dei Sum 41, dal 2006 al 2010, e successivamente con Chad Kroeger, voce dei Nickelback, dal 2013 al 2015. Dopo la fine dei due matrimoni le sono state attribuite altre frequentazioni, tra cui quelle con il rapper Tyga e il cantante country Nate Smith. Ora, a 42 anni, per la popstar canadese si apre un capitolo completamente nuovo: la maternità. La bambina è la prima figlia di Avril Lavigne.