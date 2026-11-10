Fabrizio Corona il Re dei Paparazzi cerca in ogni modo di essere sulla cresta dell’onda e dopo il caso Signorini è normale che cerchi un nuovo modo per acquisire notorietà e pubblico, in fondo si è sempre nutrito di quello durante tutti questi anni, parlano per lui le storie d’amore e i gossip che ha trovato e pubblicato eppure c’è sempre un tassello che gli manca.

Fabrizio Corona e Belen Rodriguez, ora si rivolge pure a Cecilia

Fabrizio Corona e Belen Rodriguez, una storia la loro che dopo la fine del rapporto amoroso è continuata tra scatti rubati e pettegolezzi che hanno messo al centro la showgirl argentina, una vera “ossessione” per il reporter che vorrebbe un ultimo scoop su di lei.

Si è addirittura rivolto alla sorella Cecilia, certo l’occasione scelta non è stata delle migliori, il compleanno del padre delle sorelle Rodriguez, un evento celebrato in un locale milanese contornato dagli affetti più cari della famiglia.

Fabrizio si sarebbe dovuto comportare forse diversamente ma ha colto l’occasione, dapprima ha parlato con Patrizia Griffini, uscita dal locale ha provato a parlargli tentando invano di fermarlo, lui doveva parlare con Belen.

E’ infine riuscito a parlare con la sorella, Cecilia che gli ha chiesto riservatezza e rispetto, dato che lei non ha mai dato fastidio a nessuno ed è persino al di fuori del mondo dello star system. Lui non ha mollato ed ha ammesso di rispettarla, veramento o meno non si sa, ma le ha fatto capire che avrebbe avuto qualcosa da dire alla sorella maggiore.

Fabrizio Corona, l’incontro con Belen Rodriguez ha dato esito negativo

Fabrizio Corona ha avuto più volte modo di incontrare Belen dopo il compleanno del padre, questo perché l’ha inseguita per le vie di Milano, arrivando persino ad attenderla al di fuori di un ristorante.

Ha provato in tutti i modi a convincerla a parlare con lui, aveva un’ultima rivelazione da confessargli prima di chiudere definitivamente i conti ma lei ha sempre tirato dritto non rivolgendogli la parola.

Corona quindi si è arrabbiato e si è sfogato in macchina, pubblicando il filmato sui social, come riporta Biccy.it, l’ex Re dei Paparazzi ha accusato Belen di fare la voce grossa su internet ma poi di non proferire verbo faccia a faccia. Quel che è certo è che Corona continuerà a darle la caccia al fine di tentare di chiarire.