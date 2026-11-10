Energia, Scornajenchi (Snam): "Mostra racconta la sua essenzialità invisibile nella quotidianità"

(Adnkronos) – “Ciò che non vediamo rende possibili moltissime attività che vediamo ogni giorno: fabbriche che producono, case e scuole che vengono riscaldate, ospedali che offrono ininterrottamente i loro servizi.

Finché il sistema energetico funziona, i suoi benefici sono invisibili, seppur essenziali. Ci accorgiamo di quanto l’energia sia fondamentale per la nostra vita e la nostra civiltà solo quando rischia di mancare.

L’idea di questa mostra nasce anche dall’esigenza di contribuire a una maggiore consapevolezza della centralità dell’energia nella nostra vita quotidiana, mettendo a disposizione di un pubblico più ampio dati fino a questo momento prerogativa quasi totale dei tecnici. Per molti anni abbiamo parlato soprattutto agli addetti ai lavori, dimenticandoci della necessità di spiegare la complessità del sistema che gestiamo ogni giorno.

È una responsabilità che dobbiamo riconoscere e alla quale oggi dobbiamo rimediare”. Sono le parole di Agostino Scornajenchi, amministratore delegato di Snam, in occasione dell’inaugurazione della mostra celebrativa degli 85 anni di Snam, “La forza dell’invisibile”, organizzata presso la nuova sede Snam – The energy house a Milano.

“Questa mostra ha dunque il merito, ci auguriamo, di rendere visibile l’invisibile, mettendo insieme infrastrutture, scienza, innovazione, tecnologia e, soprattutto, persone in un percorso coinvolgente e materiale che dalle ricerche pionieristiche di Volta e Spallanzani arriva alla complessità tecnologica del sistema energetico di oggi – spiega l’ad di Snam – Parallelamente, la mostra ci permette di comprendere come la storia di Snam e la storia del nostro Paese si siano continuamente intrecciate.

Quando Snam nasce, il 30 ottobre 1941, come Società Nazionale Metanodotti, il Paese dispone di un solo metanodotto, lungo 55 chilometri. Pochi anni dopo, con le prime scoperte che poc’anzi citavo, Enrico Mattei comprende non solo che il metano può diventare una leva di sviluppo nazionale, ma anche che l’energia produce crescita soltanto se può arrivare dove serve. L’Italia aveva bisogno, insomma, di infrastrutture”.

“E così la rete passa dai 257 chilometri del 1948 ai 4.600 del 1960. Il gas arriva nelle grandi fabbriche, nelle città, nelle case, nelle scuole e negli ospedali, accompagnando prima la ricostruzione e poi il miracolo economico. Negli anni successivi cambia l’Italia e, con lei, Snam. La produzione nazionale non basta più, occorre guardare oltre i nostri confini. Nascono gli stoccaggi e arrivano gli accordi internazionali, il primo rigassificatore italiano a Panigaglia nel 1971, il gasdotto Transmed dall’Algeria, e, molti anni dopo, il Tap, che più di qualcuno riteneva inutile e si è rivelato invece fondamentale; più recentemente sono arrivati i rigassificatori di Piombino e Ravenna, acquisiti nel mezzo di una competizione globale per accaparrarsi le navi Lng all’indomani dello stop al gas russo – afferma – Infrastrutture costruite in epoche diverse e per rispondere a esigenze diverse oggi lavorano tutte insieme per la sicurezza del sistema. Questo, a mio avviso, è uno degli insegnamenti più importanti dei nostri 85 anni: la sicurezza energetica non si costruisce quando arriva un’emergenza, ma molti anni prima”.

“Quello stesso sguardo lungo che ha accompagnato la metanizzazione dell’Italia oggi dobbiamo applicarlo a un sistema energetico molto più complesso, nel quale fonti, tecnologie e infrastrutture differenti devono essere capaci di lavorare insieme. Preferiamo parlare di integrazione energetica, anziché di integrazione: non una fonte chiamata a sostituirne un’altra, ma un sistema nel quale tecnologie e vettori diversi concorrono insieme a garantire sicurezza, sostenibilità e competitività – continua Scornajenchi – L’energia è un patto tra chi non c’è più, chi c’è oggi e chi ancora non è nato. E le infrastrutture sono uno dei modi più concreti con cui quel patto prende forma. Per questo gli 85 anni che celebriamo non sono soltanto la misura di ciò che abbiamo costruito, ma sono, soprattutto, la responsabilità di ciò che dobbiamo ancora rendere possibile: è questa la forza dell’invisibile. Ed è, da 85 anni, il nostro modo di essere al servizio dell’Italia”.

“Non è un caso che questa mostra venga inaugurata qui, in Lombardia, dove 250 anni fa Alessandro Volta scoprì il metano, e dove hanno visto la luce le prime infrastrutture strategiche della nostra storia, che è fatta di intuizioni, ingegno, visione – sottolinea l’ad di Snam -Navigando lungo i canneti del Lago Maggiore, Alessandro Volta vide tante piccole bolle che, una volta emerse in superficie, svanivano rapidamente nell’aria. Avrebbe potuto decidere di proseguire il suo percorso: decise invece di raccogliere questo gas, avviandone lo studio sistematico e isolando successivamente una molecola composta da un atomo di carbonio legato a quattro atomi di idrogeno”.

“La stessa molecola che a Cortemaggiore, Caviaga e negli altri giacimenti della Pianura Padana un altro visionario come Enrico Mattei, che di Snam fu presidente dal 1949 alla scomparsa, trovò mentre cercava il petrolio. Anche lui avrebbe potuto decidere di abbandonare le ricerche e non investire su quello che al tempo era considerato uno scarto. Scelse invece la strada più impervia, facendo sì che il metano diventasse il combustibile della crescita di un Paese che si stava faticosamente rialzando dalle rovine della Seconda Guerra Mondiale”, conclude.

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