Mattinata di code e disagi per gli automobilisti in Liguria: una serie di incidenti in autostrada ha infatti mandato in tilt il traffico.

Code e disagi in Liguria, dove una serie di incidenti ha mandato in tilt in traffico, con tempi di percorrenza aumentati anche di 45 minuti. Ma ecco tutti i dettagli.

Incidenti in Liguria: code chilometriche e disagi in autostrada

Una mattina quella di oggi, martedì 10 novembre 2026, davvero complicata in Liguria.

Due incidenti stradali hanno infatti causato disagi alla circolazione, con i tempi di percorrenza aumentati anche superiori ai 45 minuti. La situazione più critica riguarda l’autostrada A10, dove il traffico procede a rilento, con code lunghissime. Nel tratto tra Arenzano e Pegli il tempo di percorrenza è arrivato a 54 minuti, con un ritardo di circa 45 minuti rispetto alla normale durata del viaggio.

I problemi sono come detto legati a due incidenti, verificatesi tra le ore 07:20 e le ore 08:30 nel tratto di strada compreso tra Pra’ e Pegli. Fortunatamente, stando a quando si apprende, non ci sarebbero feriti gravi. I disagi non ci sarebbero però solamente sull’A10, interessate da code anche l’A7 e l.’A12 e l’A26.

Ecco tutti i dettagli.

Rallentamenti in Liguria: ci si mette anche il maltempo

Sull’A10 nel tratto compreso tra Arenzano e Pegli, traffico che procede a rilento a causa di due incidenti. Problemi però anche sull’A12 direzione Genova, con il traffico che risulta congestionato tra Genova Est e il bivio con l’A7 ma, in questo caso, non sarebbe dovuto a incidenti ma all’intensità del traffico. A peggiorare il tutto le condizioni atmosferiche, con le piogge intense che hanno reso l’asfalto bagnato e invitano quindi a procedere con prudenza, sia sull’A7, sull’A12 e sull’A26. Raggiugere Genova nella giornata di oggi è dunque più complicato del previsto, con tempi di percorrenza davvero molto lunghi. Si invita coloro che devono ancora mettersi in viaggio a controllare tutte le informazioni aggiornate, al fine da valutare la soluzione migliore da prendere per raggiungere il capoluogo ligure.